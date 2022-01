Super green pass dal 10 gennaio, il Viminale scrive ai prefetti: pronta una stretta sui controlli

Anche Roma si prepara alla stretta sui controlli che ci saranno in vista del prossimo 10 gennaio, quando in vigore il super green pass, ossia la certificazione che si può ottenere solo con il completamento del ciclo vaccinale anti covid o la guarigione dall'infezione. Non basterà quindi un test antigenico rapido o un molecolare.

Dalle palestre ai bar e ristoranti, cinema, teatri, stadi, fino ai trasporti. Si allunga la lista dei luoghi dove la certificazione verde rilasciata solamente a chi è vaccinato o guarito sarà indispensabile. Con l'impennata dei contagi, dovuta alla diffusione della variante Omicron, dal governo è arrivata una nuova stretta. Il Viminale si è rivolta ai prefetti, compreso quello di Roma, per aumentare i controlli e organizzarli al meglio per la prossima settimana.

Dal 10 gennaio, sino al termine dello stato di emergenza, il green pass rafforzato sarà dunque necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Polizia, carabinieri e polizia locale, d'intesa con le aziende del trasporto pubblico che operano sul territorio, saranno quindi impegnati nelle attività di verifica, a campione, sul possesso del certificato tra i passeggeri di bus e metro, con controlli anche alle fermate e ai capolinea.

Sotto la lente, nelle ore di punta, ci sono soprattutto gli snodi abitualmente più affollati: Termini, Tiburtina, Anagnina e Flaminio. In base al decreto sul green pass, in vigore fino al 31 marzo, anche il personale delle aziende dei trasporti è autorizzato a fare verifiche quindi a controllare se il passeggero è in regola. Dal 25 dicembre, per salire su bus, tram, metro e treni ricordiamo che è già necessaria la mascherina di tipo Ffp2.

VIDEO | Super green pass , Gualtieri: "Faremo la nostra parte"

A partire dal 10 gennaio, il green pass rafforzato sarà necessario anche al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra, musei e mostre (a oggi, l’accesso a questi luoghi è consentito con il documento verde base in zona bianca e gialla), al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Ecco perché il Viminale, ha chiesto ai prefetti di "adottare ogni necessaria disposizione in materia di controlli, tenendo conto della differenziata articolazione temporale delle nuove misure e dell'esigenza di programmare i servizi con congruo anticipo rispetto alla data di applicazione delle previsioni in materia di green pass rafforzato".



"Restano confermate - conclude la circolare - tutte le indicazioni già in precedenza fornite riguardo allo svolgimento delle verifiche, con riferimento sia alle modalità cui esse dovranno attenersi per favorire una maggiore efficacia ed efficienza del dispositivo, sia alla conseguente predisposizione di dettagliati rapporti settimanali circa il loro esito".