Super green pass e mascherina ffp2 obbligatoria: da lunedì su metro e bus controlli speciali

Due settimane dopo e con le vacanze natalizie alle spalle, Roma prova a tornare alla normalità. Con la curva dei contagi letteralmente esplosa e la possibilità - tutt'altro che remota - di una zona arancione, la ripresa sarà anche all'insegna delle nuove regole, quelle del super green pass. Regole che scatteranno domani, 10 gennaio, per il rispetto delle quali è annunciato un vasto spiegamento di forze dell'ordine a Roma.

Controllare, controllare e ancora controllare è la parola d'ordine. L'obiettivo far passare il messaggio che si fa sul serio. Così domani a Roma saranno schierati 1000 uomini tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

Super green pass, cosa cambia

Il super green pass lo può ottenere solo chi è vaccinato con una o due dosi o è guarito dal covid. Questa è la principale differenza con il green pass base che si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità). Da lunedì 10 gennaio il super green pass sarà esteso e servirà anche per il trasporto pubblico anche locale: per salire, quindi, su aerei, treni, navi, autobus, metropolitane e treni regionali. Lo stesso discorso vale per le feste, le sagre e le fiere, per i centri congressi. E ancora negli hotel e in tutte le strutture ricettive, ma anche per sedersi al ristorante anche all’aperto, frequentare piscine e centri benessere anche all’aperto.

In metro e sui bus obbligo di mascherina ffpp2

Sui trasporti al super green pass si aggiunge anche un'ulteriore novità già in essere da qualche giorno, ovvero l'obbligo di mascherina FFP2. Per quanto riguarda il trasporto scolastico il ministero della Salute, su proposta del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ha adottato un'ordinanza in base alla quale il trasporto scolastico dedicato (come gli scuolabus) non è equiparato al trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle certificazioni verdi Covid-19, ed è accessibile, fino al 10 febbraio, agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina Ffp2.

Sui mezzi pubblici, già dal 30 dicembre, è stata temporaneamente ripristinata la zona riservata al personale non accessibile da parte dell'utente. Torna quindi la "catenella" che in realtà su molti mezzi, quelli con cabina non interdetta al pubblico, non se n'era mai andata. Il provvedimento è stato adottato dall'azienda in concomitanza con l'innalzamento dei contagi e allo scopo di mantenere costante il livello dei servizi.

Ritornano le linee S: le 13 linee a supporto del normale servizio, con la riapertura delle scuole, tornano in funzione [qui tutti i dettagli]

Contagi in Atac

C'è poi lo spauracchio contagi del personale. Come in tutte le categorie, anche tra gli autisti sono in forte aumento i contagi. L'azienda in settimana ha più volte rassicurato sul servizio che non avrebbe avuto ripercussioni. Dopo capodanno gli autisti positivi erano 100, mentre 200 erano in isolamento. Numeri in aumento, come in aumento è il servizio con il ripristino delle corse scolastiche. Atac comunque rassicura che non ci saranno ripercussioni.

Linee guida sui mezzi pubblici

Per quanto riguarda le linee guida sui mezzi pubblici, Atac spiega che: "Il limite di riempimento dei veicoli in servizio sull'intera rete di trasporto pubblico è all’80 per cento. Il numero dei viaggiatori ammessi a bordo, quindi è l'80 per cento dei posti stabiliti dai documenti di circolazione. Ad esempio su un treno della metro sono ammessi sino a mille viaggiatori. In treno e in metro preferite le vetture di testa e di coda che hanno maggiore disponibilità di posti. Se il mezzo è troppo affollato attendete il successivo. Restano in vigore le regole che prevedono percorsi differenziati tra entrata e uscita e il contingentamento in caso di affollamento. L’affollamento ci viene segnalato in tempo reale dai nostri sistemi automatici di rilievo. Seguite le indicazioni del personale sul posto o gli annunci in fonia della sala controllo centrale. Prima di salire in metro o su un treno lasciate scendere prima di salire. In superficie seguite le indicazioni sulle porte. Se il veicolo è pieno non salite a bordo e attendete la corsa successiva".