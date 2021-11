Subiaco, intitolata al compianto sindaco Romanzi l'elisuperficie dell'ospedale "Angelucci"

L'elisuperficie dell'ospedale "Angelucci" di Subiaco è stata intitolata all'ex sindaco del comune sublacense, Luciano Romanzi. Primo cittadino dal 2016 - prima ancora lo era stato dal 1993 al 2004 - , vicepresidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Montane, si è spento il 27 aprile (giorno del suo compleanno) a seguito delle complicazioni dovute al Covid 19.

La cerimonia di intitolazione si è tenuta oggi, lunedì 15 novembre, alla presenza dei famigliari, dell'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, del direttore generale dell'Asl Roma 5 Giorgio Giuliano Santonocito, del presidente del consiglio regionale Marco Vincenzi, dei consiglieri alla Pisana Eleonora Mattia, Michela Califano e Chiara Colosimo, dei parlamentari Bruno Astorre e Francesco Lollobrigida e di una folta rappresentanza dei sindaci della Comunità della Valle dell'Aniene.

“Oggi è una giornata importante che vogliamo dedicare al ricordo di Luciano, una persona davvero speciale, buono, umano, rispettoso, sempre vicino al suo territorio e ai bisogni delle persone e che ci lascia un ricordo indelebile” ha dichiarato l’assessore D’Amato.

Con l'occasione è stata inaugurata la nuova tac, installata all'ospedale "Angelucci". “Una notizia importante per tutto il territorio - ha proseguito D'Amato - . Prosegue il lavoro di ammodernamento tecnologico e delle alte tecnologie che stiamo portando avanti in tutta la Regione per migliorare la qualità del servizio offerto e per essere sempre più vicini ai bisogni dei cittadini”.

L'installazione di oggi chiude un ciclo iniziato a Palestrina e Tivoli grazie ai fondi Por Fesr (fondi europei di sviluppo regionale) e con Colleferro grazie a quelli del decreto legge 34 per la gestione della lotta al Covid. Anche per l’ospedale "Angelucci" di Subiaco arriva dunque l’installazione di un sistema di ultimissima generazione, dotato di software ed applicativi all’avanguardia che miglioreranno nettamente le performance di diagnosi. In arrivo anche le tecnologie del PNRR, sempre in sostituzione di tecnologie obsolete, quali angiografi, telecomandati, portatili, archi a C, ecotomografi di alto profilo.

“La ASL Roma 5, nonostante l’impegno nella gestione della pandemia, ha assolto ad una dei maggiori impegni che si era imposta: l’ammodernamento tecnologico delle alte tecnologie - il commento di Santonocito - . L’attività è stata condotta senza alcuna interruzione dell’attività assistenziale, procedendo all’installazione di un sistema TC mobile di caratteristiche superiori anche rispetto la TC dismessa".