Roma si scopre insicura. Dopo lo stupro di Garbatella si chiede l’intervento del Prefetto

Finire una serata conviviale con gli amici al ristorate, per poi uscire in direzione della propria auto e trovarsi di fronte un aggressore. La notte di terrore e violenza vissuta da una 40enne nella zona di Garbatella, intorno alla mezzanotte tra venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre, ha lasciato una città intera sotto choc. Non un caso isolato, purtroppo. Tanto che ora la politica, oltre ad esprime sgomento e solidarietà per la vittima, chiede un intervento serio al prefetto di Roma, Matteo Piantedosi.

L’appello al Prefetto

La prima a fare “appello sulla sensibilità” è l'assessora alle Attività produttive e Pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli: “In queste ultime settimane le notizie di stupri, violenze e molestie nei confronti delle donne stanno aumentando in maniera preoccupante - ricorda Lucarelli con una nota -. Negli ultimi due giorni il caso della ragazza minorenne violentata ad Ostia e l'episodio avvenuto a Garbatella, devono far risuonare ancora più forte un grido di allarme. Per questo motivo faccio appello alla sensibilità del Prefetto Matteo Piantedosi per mettere a punto una cabina di regia con tutte le forze dell'ordine ponendo al centro la sicurezza delle donne e della ragazze''.

Mancanza di sicurezza

Non poteva mancare la dura condanna del presidente del VIII municipio di Roma, Amedeo Ciacccheri, su quanto accaduto: ‘’Le voglio esprimere la mia solidarietà più totale di fronte a questo atto infame - scrive Ciaccheri -. Sono in costante contatto con le forze dell'ordine che sono in campo per assicurare alla giustizia il prima possibile il colpevole di questa aggressione efferata. Invito tutta la comunità a non voltarsi dall'altra parte e collaborare perché di fronte alla violenza sulle donne e sulle ragazze dando forza alle reti antiviolenza contrastiamo fatti gravissimi come questo e sosteniamo chi ne è vittima''.

Marco Pomarici, dirigente della Lega del Lazio con delega alla Sicurezza punta il dito contro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Il degrado, la mancanza di sicurezza, il continuo ripetersi di simili aggressioni sono uno scandalo - dice Pomarici - . Un sindaco responsabile avvierebbe ogni genere di interlocuzione al fine di ripristinare a Roma una condizione di vivibilità degna di una capitale mondiale. Purtroppo abbiamo Gualtieri. Auspico che le forze dell'ordine, cui va il nostro plauso per il prezioso quotidiano lavoro, assicurino presto alla giustizia l'autore di questo odioso reato".

Una città a misura di donna

Questa escalation di violenze nei confronti delle donne, e non solo, ha quindi acceso un dibattito ormai indispensabile. Roma è una città sicura? Se non lo è come si deve intervenire? ''Se Roma vuole migliorare sul tema delle Pari opportunità ed essere davvero una città a misura di donna, la lotta alla violenza di genere deve avere un ruolo primario - conclude Lucarelli -. Quanto sta accadendo dal centro alla periferia è preoccupante e tutti dobbiamo fare di più per uscire da questa situazione. Lo dico da madre, donna e soprattutto rappresentante delle istituzioni.''

“Siamo al terzo stupro in pochi giorni, in varie parti della nostra città, da Ostia al Pigneto e in ultimo appunto alla Garbatella - dicono attraverso una nota le consigliere capitoline Valeria Baglio, capogruppo del Partito democratico, e Michela Cicculli, di Sinistra civica ecologista, presidente della commissione Pari opportunità -. Mentre attendiamo con fiducia che le forze dell’ordine arrivino al più presto a individuare i responsabili di questa violenza, continuiamo il lavoro che stiamo facendo come amministrazione nel dare più forza alle associazioni e alle reti antiviolenza fra le istituzioni per continuare a lavorare tutti i giorni per spazi pubblici sicuri e stabili servizi di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno”.