VIDEO | La guerra inizia a Erasmus finito, ma gli studenti ucraini potranno restare a Roma

Malgrado sia finito il tempo del loro progetto Erasmus - lo scambio internazionale tra universitari - gli studenti ucraini potranno restare qui. Una risposta all’emergenza provocata dalla guerra in Ucraina, per permettere a questi ragazzi di rimanere al sicuro. “Molti di loro scelgono di tornare a casa, nel proprio paese e dalla propria famiglia, ma per tutti c’è la possibilità di restare, ospiti delle strutture destinate agli studenti della Regione - dice la rettrice de La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni -. L’Ateneo ha circa 250 studenti ucraini attualmente, ma siamo pronti a dare supporto a chi ne avrà bisogno, come stiamo facendo con gli afgani”.

I ragazzi, che saranno ospitati presso la residenze regionale Disco Lazio di Casal Bertone a partire da lunedì prossimo, sono visibilmente preoccupati. Si tengono stretti l’uno a l'atro, facendo parlare solo uno di loro a nome di tutti: “Quello sta avvenendo nel nostro paese è orribile e ci sta togliendo tutto, ma siamo grati per l’aiuto e l’umanità di italiani ed europei”.

“Questi cinque ragazzi avrebbero dovuto far ritorno in una Ucraina sotto le bombe - dice Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio -. Ospitarli in questa struttura era un atto dovuto e di solidarietà”.