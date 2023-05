La tendopoli alla Sapienza contro il caro affitti

"Spese insostenibili", è la voce degli studenti universitari: "Studiare per lavorare o lavorare per studiare?"

Contro il caro affitti. Anche gli studenti dell'Università La Sapienza di Roma protestano dormendo in tenda davanti alla sede, di fronte alla statua della Minerva. L'iniziativa è stata promossa da Sinistra Universitaria e Unione degli Universitari per chiedere alla Regione Lazio un tavolo di confronto per risolvere i problemi dei prezzi degli affitti troppo alti e della mancanza di posti letto in tutta la città di Roma.

Tra musica, cene e torte, la scorsa è stata la terza serata passata nel campeggio improvvisato. "Non ce ne andremo finché non ci ascolteranno" hanno detto i giovani, prima di lasciarsi andare alla musica di una cassa che probabilmente ha suonato tutta notte. Ai microfoni di Today hanno parlato i portavoce delle due associazioni promotrici Leone Piva e Niccolò Piras, ma anche l'assessore alle politiche abitative del municipio Roma 3 Luca Blasi.

Riprese e montaggio Alberto Pezzella, Today.it