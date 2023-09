Con l'inizio dell'anno a Roma ricominciano anche le proteste studentesche: "No alla scuola gabbia"

"No alla scuola gabbia" è lo slogan che campeggia su quasi tutti gli striscioni esposti fuori da diversi istituti superiori romani nella mattinata del 13 settembre, primo giorno di lezioni per circa la metà degli studenti di Roma. I sit-in promossi da Osa Roma sono andati in scena davanti ai licei Russell, Plauto, Pilo Albertelli e Ripetta. Il giorno prima sulla scalinata del ministero dell'istruzione e del merito la Rete degli Studenti Medi aveva inscenato una protesta contro il caro libri.

Le proteste studentesche nei licei romani

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, a Roma riprendono le proteste studentesche. Dal caro libri alle condizioni degli edifici scolastici, dall'alternanza scuola-lavoro alla mancanza di fondi per i laboratori e i materiali tecnici, sono questi i temi principali che animano le iniziative degli under 19 capitolini. "Le azioni rientrano nella più ampia campagna lanciata da Osa contro l’attuale ‘scuola-gabbia’ e che con lo slogan 'Per una nuova scuola pubblica' - si legge in una nota - vedrà mobilitarsi studenti e studentesse dal nord al sud del paese che, con Osa, contestano l’attuale impostazione della scuola italiana, ridotta a fabbrica di precari, incapace di essere ascensore sociale ed emanciparci. La riforma dei tecnici e dei professionali annunciata dal Governo continua in questa fallimentare direzione degli ultimi 30 anni: svendita dell’istruzione ai privati e aziendalizzazione della scuola, piuttosto che risoluzione reale dei problemi".

Si preannuncia un autunno caldo

La contrapposizione al Governo Meloni e alle scelte del ministro Giuseppe Valditara sono nel mirino dei collettivi studenteschi già dallo scorso autunno. E non è affatto da escludere - anzi è molto probabile - che prima di Natale si verificheranno tipologie di proteste più accese, anche le tradizionali e immancabili occupazioni.

Il sit-in al Plauto di Spinaceto

A Spinaceto alcuni rappresentanti del collettivo studentesco del liceo Plauto hanno protestato per il trasferimento di 10 classi nella nuova sede succursale a via Vitaliano Brancati, Eur, nella sede dell'istituto tecnico commerciale "Arangio Ruiz". Una decisione presa dall'istituto insieme a Città Metropolitana il 5 novembre 2022 in seguito alle grosse criticità affrontate negli ultimi due anni dalla dirigenza per assicurare un posto a tutti i nuovi iscritti, causa carenza di spazi. "Oggi gli studenti del Plauto hanno manifestato davanti la sede centrale per portare la solidarietà ai compagni 'esiliati' nella succursale all'Eur - fanno sapere -. Solo a metà luglio ben 10 classi che prima si trovavano in centrale a via Renzini sono state avvertite del drastico cambiamento che avrà inizio quest'anno.Tutto ciò è avvenuto senza un reale confronto con gli studenti e famiglie interessati.

"Dieci classi esiliate lontano da casa"

Tra i problemi principali vi è sicuramente quello puramente geografico in quanto da sempre il Plauto è una scuola scelta dalle famiglie anche per la propria posizione strategica in un quartiere isolato e abbandonato dalle istituzioni come Spinaceto, ora 10 classi si ritroveranno costrette a non fare più affidamento su questo vantaggio ma dovranno ingegnarsi su come arrivare in un quartiere più lontano". Da Spinaceto alla nuova sede del Plauto sono circa 6 km di strada, che la mattina nelle ore di punta possono comportare all'incirca una ventina di minuti di percorrenza in auto. Ma come fanno notare i liceali solidali, c'è chi arriva da fuori comune e inevitabilmente impiegherà di più, anche con i mezzi pubblici. "Se teniamo conto che nella scuola sono presenti ragazzi che vengono addirittura da Pomezia con i Cotral - confermano - questa è sembrata una grossa presa in giro".