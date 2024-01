Contro presidi e ministri, la protesta degli studenti romani continua dopo le occupazioni

Insufficienze nei voti di condotta, sospensioni, ma anche "attività socialmente utili" da svolgere nella scuola stessa. La punizione inflitta dalla dirigenza del liceo "Tasso" ai circa 170 studenti che si sono autdenunciati dopo l'occupazione, ha fatto molto discutere. Non tanto perché inaspettata, ma perché è arrivata fino agli uffici del ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Che ha apprezzato il pugno duro del preside. Ma l'aria non si sta facendo pesante solo dalle parti di via Sicilia.

La protesta degli studenti romani

L'ondata di protesta autunnali, con occupazioni in numerosi licei e istituti superiori della Capitale (Tasso, Righi, Virgilio, Mamiani, Enzo Rossi, Visconti, Giorgi-Wolf, Albertelli, Giulio Cesare, Manara, Archimede, solo per citarne alcuni) sta ampliando ancora di più la spaccatura tra corpo insegnanti e collettivi studenteschi, ancor peggio quella con le dirigenze. Ed è così che il collettivo politico del Tasso ha reagito al clamore mediatico delle sanzioni ai "ribelli" con una lettera al ministro Giuseppe Valditara e al dirigente Antonio Pedullà.

Il collettivo del Tasso scrive al ministro Valditara

"Ci aspettavamo le conseguenze - premettono gli studenti - e sapevamo che sarebbe successo qualcosa, quando ci siamo autodenunciati. Ma ad attirare l'attenzione non sono state le nostre richieste, le nostre proteste, bensì le sanzioni. Che sono state punitive e non educative". Alle ragazze e ai ragazzi protagonisti dell'occupazione, per la quale si ritroveranno il 5 in condotta nella pagella di metà anno, dovranno scontare diversi giorni di sospensione (in parte a casa, in parte in presenza) e dovranno svolgere attività di volontariato all'interno della scuola di via Sicilia, non va giù che le istituzioni "si facciano i complimenti a vicenda" dopo le decisioni presi da Pedullà e dal consiglio d'istituto: "Questa non è la scuola democratica che tanto viene decantata". Per questo venerdì 19 gennaio, subito dopo l'ultima campanella della giornata, il collettivo ha convocato un sit-in di fronte al portone di via Sicilia "aperto anche a personale docente, Ata, genitori, compagne e compagni di altre scuole, per riprenderci la libertà di espressione e dissenso".

Al Mamiani è lotta aperta con la preside

Al Mamiani, liceo di Prati, i rapporti tra collettivi e presidenza sono sempre più ai minimi termini. Oltre due anni fa la comunità scolastica aveva iniziato un percorso di riavvicinamento, mediato anche dalla storica associazione degli ex studenti, in seguito a occupazioni molto turbolente che l'avevano spaccata. Sembrava stesse funzionando, ma dall'inizio 2022 in poi le occupazioni sono tornate a cadenza regolare e così tra la dirigente Teresa Sallusti e i collettivi più forti all'interno del liceo (il collettivo autorganizzato e Spazio Futura, gruppo transfemminista e contro la violenza di genere) si è di nuovo ai ferri corti. Cortissimi. Tanto che come primo atto di inizio 2024, la dirigente ha negato l'utilizzo del cortile per le assemblee del collettivo e di Spazio Futura, giustificando la decisione con l'impossibilità di garantire la vigilanza nelle ore pomeridiane. "Abbiamo deciso di continuare ad usufruire dei nostri spazi scolastici per portare avanti le lotte iniziate a settembre la risposta degli studenti -, per valorizzare i luoghi in cui trascorriamo le nostre giornate e per sottolineare la necessità di alimentare momenti di dibattito e socialità anche in orario extrascolastico". Insomma, una lotta quotidiana che sembra appena cominciata.