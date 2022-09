Test medicina a Roma, studenti contro il numero chiuso

L'Unione degli Universitari torna a protestare contro i test di ingresso a numero chiuso negli atenei italiani e anche a Roma. Oggi, martedì 6 settembre, un gruppo di studentesse e studenti si sono dati appuntamento all'ingresso della Sapienza in piazzale Aldo Moro, in occasione dello svolgimento delle prove selettive per entrare nella facoltà di Medicina.

"Un presidio volto a sottolineare l'illegittimità del numero chiuso - fanno sapere dall'Udu - , la fallacia dello strumento del test d'accesso e proporre la nostra visione e il nostro modello di superamento dei numeri programmati nazionali.

Come Udu infatti abbiamo sempre lottato, fin dalla nostra nascita, per l’abbattimento dei numeri chiusi nazionali e locali all’interno degli atenei italiani verso un’idea di università pubblica, aperta ed accessibile a tutti e tutte".

"Non va abbandonato il mantenimento della qualità nei percorsi didattici - sottolinea però l'associazione studentesca - per riuscire ad abbattere i numeri chiusi e programmati sono infatti necessari degli investimenti strutturali di lungo periodo. Nei programmi politici verso le politiche vediamo una grande assenza di proposte reali e strutturali per il mondo universitario".