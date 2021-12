Scuola e Università, studenti al Colosseo annunciano adesione allo sciopero del 16 dicembre

Studenti in piazza con i lavoratori. Questa mattina liceali e universitari si sono dati appuntamento sul Ponte degli Annibaldi per annunciare ufficialmente l'adesione della Rete degli Studenti Medi e dell'Unione degli Universitari allo sciopero di domani, 16 dicembre, indetto dalle sigle sindacali Cgil e Uil.

Le criticità dell'edilizia scolastica e il tema della salute mentale

"Lo sciopero generale rappresenta, per gli studenti, un’occasione per continuare la mobilitazione cominciata il 19 Novembre con più di 40 piazze in Italia - fanno sapere in una nota - , con le occupazioni per l’appunto e lo sciopero della scuola del 10 dicembre scorso". "Non ci fermiamo, serve che Ministero e Governo aprano gli occhi - spiega Tommaso Biancuzzi, coordinatore della Rete degli Studenti Medi -. A chi non sa spiegarsi questo sciopero rispondiamo con dati di fatto. La situazione dell’edilizia nelle scuole è tragica, eppure non ci sono sostanziali somme stanziate per un piano straordinario ora che si potrebbe intervenire. Sulla Salute Mentale non c’è nemmeno il riconoscimento del tema, taciuto e nascosto. Serve rendersi conto che è una priorità e lavorare con chi la scuola la vive per creare sportelli di assistenza psicologica in ogni scuola funzionanti. La situazione, in generale, non può essere tenuta in disparte. Questa Legge di Bilancio e il Pnrr devono essere strumenti di investimento e rilancio”.

I temi proposti dagli studenti in vista di domani sono quelli che hanno alimentato le proteste iniziate ormai da due mesi in tutta Italia e in particolare a Roma, dove una quarantina di istituti superiori distribuiti in tutti i quadranti della città hanno occupato, in alcuni casi anche due volte come il Pilo Albertelli attualmente in stato d'agitazione.

Gli universitari: "Tutte le spese gravano su chi studia"

"Negli scorsi mesi ci siamo mobilitati in tutti i territori e atenei per rimarcare le già note criticità del sistema universitario - ha dichiarato Giovanni Sotgiu, coordinatore dell'Udu - , prima fra tutte la mancanza di investimenti strutturali sul diritto allo studio. Lo studio che abbiamo condotto e presentato nelle scorse settimane restituisce un quadro tragico: tutti i costi universitari gravano su studentesse e studenti, dalle tasse agli affitti passando per materiale didattico e l'assistenza medica. Nonostante il percorso autunnale e le varie interlocuzioni avute, la bozza della Legge di Bilancio si è rilevata essere uno schiaffo in faccia non solo al mondo dell'università, ma più in generale a tutte le giovani generazioni che risentono, oggi più che mai, di condizioni lavorative precarie e prive di tutele".