Lo studente che ritrova un portafogli e lo porta in commissariato

Quando ha trovato un portafoglio con dentro del denaro in strada non ci ha pensato un attimo, è andato al commissariato più vicino e lo ha consegnato alla polizia. A dare il buon esempio un adolescente, un minorenne di origini pakistane, che si è presentato dopo la scuola negli uffici del III distretto Fidene Serpentara di polizia con il portafoglio appena ritrovato in strada. Oltre ai documenti, erano ancora presenti oltre 230 euro in contanti ben riposti.

Il giovane ha poi detto agli agenti di non aver mai avuto dubbi sul da farsi, poiché educato dalla famiglia secondo i principi dell’onestà, della serietà e della bontà d’animo.

I documenti all’interno hanno quindi permesso di rintracciare il proprietario, un signore di 79 anni, che aveva presentato regolare denuncia di smarrimento presso un altro ufficio di polizia.