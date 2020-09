Coronavirus, studente positivo: classe e professori in isolamento

Uno studente del liceo è risultato positivo al tampone per il Covid-19, così la classe e i professori che sono entrati in contatto con l’alunno sono stati messi in isolamento domiciliare. L’intero istituto, l’American Overseas School of Rome (AOSR) di via Cassia, una delle più prestigiose scuole internazionali americane presenti in città, sottoposto ad un intervento di sanificazione. Da parte della Asl Roma 1 è in corso il tracciamento dei contatti. Lo studente, a quanto si apprende, è asintomatico e in buone condizioni di salute.

Studente del "college" americano positivo al Coronavirus

Ad avvertire le famiglie del “college” e le persone che sono entrate in contatto con il ragazzo positivo al Coronavirus, compresi coloro che hanno usufruito dello stesso scuolabus, è stata la presidenza con una mail. Per la classe il ritorno alla didattica a distanza ad appena una settimana dalla prima campanella, nella scuola americana suonata lo scorso 3 settembre.

Il virus nelle scuole di Roma Nord

Non il primo caso di alunni positivi al Covid-19 nelle scuole private di Roma Nord: a fine agosto il Saint George's, istituto internazionale britannico, era stato costretto a rimandare l’inizio della scuola in presenza; poi la Marymount International School con 60 persone, tra compagni di classe e insegnanti, posti in isolamento preventivo perchè entrati in contatto diretto con un giovane risultato positivo al test per il Coronavirus.