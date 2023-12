Una nuova residenza a due passi da San Lorenzo. Ospiterà 200 studenti

A due passi da San Lorenzo entro il 2025 vedrà la luce una nuova residenza universitaria. A costruirla, con fondi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) è la Sapienza. L'edificio sorgerà tra piazza Confienza e viale dell'Università in un'area un tempo di proprietà del Demanio e poi ceduta all'ateneo romano.

Un nuovo studentato della Sapienza

Duecento studentesse e studenti fuorisede troveranno posto all'interno di una nuova moderna residenza universitaria a due passi da San Lorenzo. Siamo a piazza Confienza, vicino viale Pretoriano, viale dell'Università e alla Città Universitaria. Un terreno di 4.200 mq fino a poco tempo fa occupati da poche decine di alloggi e da un parcheggio. Oggi è stato tutto demolito, l'area è recintata e presto gli operai inizieranno a realizzare l'edificio da due piano, i campi sportivi e i nuovi parcheggi.

Il finanziamento arriva dalla BEI

Il progetto ha radici antiche. La Sapienza, dopo aver ottenuto la cessione dell'area da parte del Demanio, ha ricevuto un finanziamento complessivo da 115 milioni di euro da parte della Banca Europea degli Investimenti (BEI) per realizzare studentati, aule studio e biblioteche. “L’accordo è il frutto di un paziente lavoro di tessitura - spiegava nel 2017 l'allora rettore Eugenio Gaudio -, grazie al quale Sapienza ha ottenuto che il progetto complessivo sia stato sostenuto da Bei per il 75%, a fronte della consuetudine da parte dell’Istituto di credito, di finanziare la metà dell’importo necessario per quanto proposto al suo vaglio”.

Cosa prevede il progetto

Ad aver realizzato il progetto è lo studio Stancanelli&Russo associati, gruppo di professionisti di Catania con diversi progetti in ballo, soprattutto in Sicilia. Oltre agli alloggi, si prevede la realizzazione di servizi correlati "dimensionati sulla base degli standard minimi dimensionali e qualitativi" imposti da un decreto ministeriale del febbraio 2011. "Attualmente - si legge sul sito dello studio di architettura - gli immobili sono in parte destinati a residenze, e in parte destinati ad autoparco. L’intervento prevede la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale degli immobili esistenti con cambio di destinazione d’uso delle sole unità attualmente adibite ad autoparco". Saranno tre le tipologie di alloggio disponibili. I blocchi A1, A2 e B sono stati organizzati con una soluzione mista, che vede minialloggi e nuclei integrati, mentre il blocco C è strutturato secondo la tipologia albergo. Il minialloggio è un appartamento di piccole dimensioni, con due stanze singole, zona cottura, bagno e zona giorno. Potranno essere ospitati fino a sei studenti in stanze doppie. La tipologia albergo prevede un corridoio di distribuzione per accedere alle camere singole, con due stanze che condividono un bagno.

Oltre agli appartamenti anche caffetteria e sala studio

L'edificio principale si svilupperà intorno ad una corte attrezzata con verde e sedute e gli alberi già esistenti (oggi nell'autoparco) verranno mantenuti. Dal lato delle Mura Aureliane la corte si eleva con otto pilastri d'acciaio. La facciata dell'edificio verrà costruita con lamelle di cotto naturale, di forme differenti che si dissolvono verso i margini. All'interno, strutture in acciaio, fibrocemento o cartongesso. Il tetto sarà adibito a verde, parzialmente ombreggiato con strutture trasparenti a fare da parapetto. Al pianterreno, insieme alle camere, ci saranno una caffetteria, una sala studio e una lavanderia. Ad abbellire e rendere più fresco il giarino interno al complesso ci saranno i cosiddetti "alberi di Giuda". Completano la struttura due campi polisportivi e un edificio per servizi agli studenti.