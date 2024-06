Bando taxi a Roma, spunta uno striscione per chiedere licenze gratuite per tutti

Uno striscione che recita “licenze taxi gratis” è comparso nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 giugno sul cavalcavia all’altezza dell’uscita del Grande raccordo anulare Boccea Casalotti. Non c’è la “firma” degli autori della protesta ma il primo pensiero va ai sostituti alla guida di taxi. Fonti interne alla categoria non confermano né smentiscono a RomaToday ma sottolineano: “almeno qualcuno ci pensa”.

Licenze taxi

Il Comune di Roma si appresta, entro luglio, a pubblicare il bando con il quale verranno rilasciate 1.000 licenze a titolo oneroso per i taxi e 2.000 a titolo gratuito per gli ncc. Per quanto riguarda le prime, costeranno 73 mila euro quelle ordinarie, 58.400 quelle per il trasporto per persone con mobilità ridotta. Anche l’Art, l’autorità di regolazione trasporti, ha dato il suo parere favorevole alla bozza di bando di Roma.

Il prossimo 20 giugno si riunirà, in Campidoglio, una commissione consultiva alla quale parteciperanno anche i rappresentanti di categoria per discutere delle nuove tariffe. È facile prevedere, però, che alla fine si parlerà anche del bando. Contestato da molti tassisti della Capitale, che non vogliono nuove licenze, e dai sostituti alla guida taxi, “gli invisibili” del trasporto pubblico non di linea, la gara dovrà superare diversi ostacoli (e proteste) rpima di essere pubblicata.

I sostituti alla guida taxi

I sostituti alla guida taxi sono autisti senza una licenza che sostituiscono, appunto, i loro colleghi in caso di ferie o malattie. La categoria chiede a gran voce, ormai da tempo, che per loro le licenze vengano rilasciate a titolo gratuito. In una recente audizione in commissione mobilità, l’assessore Eugenio Patanè aveva promesso “una particolare attenzione per i sostituti alla guida” che avranno un “punteggio maggiore a seconda degli anni di sostituzione”. Anche a loro, però, toccherà pagare la licenza se vorranno diventare dei tassisti a tutti gli effetti: “L’onere economico può essere un ostacolo – ha riconosciuto Patanè - ragioneremo anche con la Regione Lazio per l’accesso al microcredito e per garantire che parte degli interessi a fondo perduto venga finanziato dalle istituzioni” aveva detto.

Situazione insostenibile

Per i sostituti la situazione romana è ormai insostenibile. Nei giorni scorsi, il presidente del Comitato sostituti alla guida taxi, Paolo Macioci, aveva attaccato in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Invece di risolvere il problema dell'abusivismo che mette in cattiva luce tutta la città di Roma, pensa a guadagnare sui precari del settore, decidendo di chiedere loro 73.000 euro per una licenza taxi, in vista del bando per il rilascio delle stesse, mentre rilascerà gratuitamente 2.000 autorizzazioni ncc che magari finiranno nelle mani di chi oggi opera nell'illegalità".