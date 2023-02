"Basta morti sulle strade": strisce pedonali umane per chiedere Roma a 30 km/h

Si sono dati appuntamenti in piazza per dire ‘basta morti sulle strade’ e per ricordare agli amministratori la necessità di istituire la ‘città 30’. I protagonisti del flash mob con strisce pedonali umane, andato in scena in piazza Sant’Emerenziana, domenica mattina, sono le associazioni FIAB- Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Legambiente, Asvis, Kyoto Club, Vivinstrada, Salvaiciclisti, Fondazione Michele Scarponi, AMODO e Clean Cities Campaign.

“Chiediamo interventi immediati sulle strade per limitare al massimo i rischi per tutti i fruitori, automobilisti compresi. E insistiamo su una visione lungimirante e sostenibile all'insegna del benessere collettivo, pensiamo a una mobilità condivisa e ai trasporti di massa sui quali occorre investire” ha detto Marina Testa, coordinatrice FIAB- Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, a margine dell’evento in via Tripoli dove fu investito e ucciso Said Abdel Malak Saad Shawky. Nel frattempo a Roma, la conta dei morti sulle strade aumenta. L'ultima vittima in viale Carmelo Bene lo scorso 24 febbraio.

Said ucciso sulle strisce

Lo scorso 29 dicembre, in via Tripoli, nel quartiere Africano, Said è stato investito e ucciso. Travolto dal conducente di un’automobile mentre attraversava le strisce davanti al chiosco di fiori che gestiva da anni nel II Municipio, è morto al policlinico Umberto I di Roma dopo 14 giorni di agonia. Per le associazioni scese in piazza domenica mattina, il percorso per ridurre la mortalità sulle strade e migliorarne la vivibilità non può prescindere dall'adozione di una legge quadro nazionale delle Città 30.

Durante la manifestazione simbolica e pacifica, è stato distribuito materiale informativo sulle motivazioni che inducono le associazioni a chiedere interventi. Sono stati distribuiti fiori per ricordare Said e lanciati tulipani rossi sulle strisce su cui il fioraio ha attraversato per l’ultima volta. Gli esperti delle associazioni promotrici hanno redatto e messo a disposizione delle Amministrazioni pubbliche, un documento scientifico “Città 30 - Il vademecum”. Secondo le ultime statistiche, in Italia muore un pedone ogni 14 ore e ogni 3 ore una persona perde la vita sulla strada.

Le tre cause di morte

“Il 55% delle morti nelle nostre città è dovuto a tre cause: eccesso di velocità, mancata precedenza ai pedoni sugli attraversamenti e guida distratta” ha detto Marina Testa, coordinatrice FIAB- Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. “La soluzione delle Città 30, unita ad altri interventi mirati sulla viabilità come le strisce pedonali rialzate o isole ambientali o strade scolastiche, significa garantire sicurezza stradale e salubrità ambientale, quindi vivibilità per le persone con un argine all'invasione dei mezzi a motore privati. È una questione di responsabilità sociale che poggia su una realtà: i pedoni e i ciclisti non uccidono, i comportamenti scorretti alla guida di un'auto sì” ha aggiunto.

Roma a 30 chilometri orari

Alessandra Bonfanti, Responsabile Mobilità attiva Legambiente ha aggiunto: “Sono necessarie politiche più incisive per trasformare la mobilità a Roma: chiediamo città più vivibili, dove ci siano più strade e attraversamenti per pedoni e ciclisti e soluzioni che riducano i limiti a 30 chilometri orari: unica soluzione per generare una drastica riduzione del numero di incidenti provocata da autovetture e il numero di vittime sulle strade romane”.

A queste parole hanno fatto eco quelle di Enzina Fasano Presidente Salvaiciclisti: “Siamo già a 10 pedoni assassinati sulle strisce pedonali. Vogliamo la città delle persone, dove la velocità è calmierata in presenza di centri urbani. Chiediamo più attenzione ai pedoni, più attenzione agli utenti vulnerabili. E chiediamo agli automobilisti di stare attenti alla guida e non guardare i cellulari, di salvare sé stessi e le altre vite umane”.