A Roma le strisce blu non aumenteranno: la spiegazione del sindaco Gualtieri

Roberto Gualtieri, neo sindaco di Roma, non ha fatto nemmeno in tempo a insediarsi in Campidoglio, che già scalda gli animi dei cittadini romani. Nelle 23 delibere che il Sindaco Gualtieri avrebbe pronte, secondo fonti stampa, ci sarebbe anche l’aumento dei costi delle strisce blu con “tariffe in aumento in centro e calmierate in periferia”. In realtà già ieri mattina RomaToday, contattando lo staff del sindaco, ha appurato l'infondatezza della notizia.

Tuttavia la notizia, in poco tempo, sui social ha scatenato l’ira dei cittadini romani e di svariati esponenti politici, intervenuti promettendo barricate in aula Giulio Cesare.

“Se il primo cittadino Dem comincia così, saranno tantissimi a pentirsi di non aver votato. Fdi non farà sconti, contro l'incremento delle strisce blu opposizione serrata – hanno commentato Lavinia Mennuni consigliere comunale di Roma di Fdi e Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio – “Una misura in perfettto stile di una sinistra pronta a colpire i ceti medi, popolari e produttivi, e resa ancora più inaccettabile dalla situazione di emergenza che sta vivendo la città di Roma, in termini di trasporto pubblico, con buona parte dei mezzi pubblici fermi per guasti”.

Una rivolta social che ieri ha spinto Gualtieri a prendere la parola e a spiegare a margine di un sopralluogo a Tor Bella Monaca. "Ho letto con stupore informazioni non vere sulle strisce blu. Noi abbiamo detto che le potenzieremo come numeri, così come le corsie preferenziali, tutto il resto sono indiscrezioni prive di fondamento. I cittadini posso stare tranquilli che faremo un lavoro di miglioramento del servizio pubblico, interventi per ridurre il traffico e aiutare i romani a spostarsi meglio”.