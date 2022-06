Street art, a Valmontone il murale "mangia smog" più lungo d’Italia

Centodieci metri di grigio calcestruzzo sono stati trasformati nel più lungo murale “green” del paese. E’ successo a Valmontone dove, da qualche settimana, è stato completato un impegnativo lavoro di street art dal nome “We need a change”.

Il più lungo murale green

L’opera, realizzata dallo street artist Francesco Piskv Persichella è stata dipinta con la tecnologia Airlite2. Si tratta di particolari vernici in grado di eliminare dall’aria agenti inquinanti come gli ossidi di azoto o il benzene e, di fatto, riducono lo smog. Non è la prima volta che vengono impiegate in un murale, ma è la prima volta che vengono utilizzate su una superficie così vasta.

Il murale “mangia smog” è stato dipinto infatti su uno spazio di 450metri quadrati ed in grado di assorbire, ogni giorno 23 kg di Co2, che è pari alle emissioni di 96 auto a benzina euro6. L’intervento rientra nell’ambito delle attività di corporate social responsability dell’Outlet di Valmontone, dove l’opera è stata realizzata. Ed ha visto anche il coinvolgimento delle scolarasche del territorio.

Dalle icone pop all'ambiente

“Per disegnare il murale è stato necessario un lavoro di due settimane, durante il quale sono stato aiutato da un altro artista. Invece per la progettazione ho impiegato alcuni mesi, durante i quali ho effettuato diversi sopralluoghi, che sono stati utili anche per trovare i colori giusti, adatti al paesaggio circostante visto che parliamo di un Outlet immerso nel verde” ha raccontato Piskv a Romatoday.

Per la prima volta l’artista, noto a Roma soprattutto per lavori ispirati ad icone Pop, mutuate dal cinema (come il marchese del Grillo, Furio o il commissario Nico Giraldi) e dallo sport (come Kobe Bryant) si è cimentato in un lavoro che avesse per tema l’ambiente. “Ho scelto di usare dei simboli di facile comprensione, perché ho pensato che dovessero essere alla portata anche dei bambini che frequentano il centro commerciale” ha chiarito l’artista. Foglie, farfalle, un pianeta racchiuso in una mano, hanno finito per trasformare il calcestruzzo in un messaggio intellegibile a tutti, bambini inclusi: “serve un cambiamento”. Scritto a caratteri cubitali.