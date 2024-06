Non solo Ostia: anche ad Acilia arriva un murales dedicato alle tartarughe marine

Salgono a due i murales con un tema marino che, nel corso dell’ultimo mese, sono stati realizzati nel municipio X. Due murales che hanno in comune un paio di elementi: il soggetto rappresentato, una tartaruga Caretta, ed il coinvolgimento di una scuola.

Nel caso del “Nido”, l’opera firmata dallo street artist Lucamaleonte è stata realizzata sul muro di una scuola di Ostia: l'istituto comprensivo Giuliano Da Sangallo. Ma c’è un secondo murale che è appena stato inaugurato. Il soggetto è stato ispirato dai lavori dai ragazzi della scuola elementare Viale Vega di Ostia che hanno inoltre contribuito, bombolette alla mano, alla realizzazione del murale stesso.

Il nuovo murale ad Acilia

Non c’è solo la Caretta, che nel 2023 ha fatto registrare un boom di nascite nelle coste del Lazio, ad essere rappresentata nel murale. Il soggetto che lo street artist Moby Dick ha rappresentato sui muri del parco Massimo Somma, ad Acilia, include anche un martin pescatore, una manta ed un airone cenerino.

L’opera è il risultato del progetto Scuole di Roma - Insieme per la terra, realizzato da Earth Day Italia con il sostegno di Fondazione Roma, nato con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento degli studenti sui temi della sostenibilità ambientale e renderli sempre più cittadini attivi e consapevoli.

Gli obiettivi dell'Agenda 2030

Per realizzare il Murales della Terra è stato infatti lanciato nei mesi scorsi un concorso di idee al quale hanno partecipato gli studenti creando dei bozzetti che sono stati utilizzati per il progetto grafico. Le proposte sono state precedute da un’attività di studio dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che compongono l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con un’attenzione particolare ai temi dalla "Città e comunità sostenibili", della "Vita sott'acqua" e della "Vita sulla terra". È sulla base delle conoscenze apprese e a seguito di ulteriori approfondimenti sulle condizioni del proprio territorio a livello ambientale che sono stati realizzati i bozzetti sottoposti a Moby Dick.

Un progetto educativo

Attraverso il progetto “Scuole di Roma Insieme per la terra” gli studenti hanno potuto conoscere meglio le aree del territorio, la storia e la natura che lo caratterizza. Il progetto ha permesso ai ragazzi di avere maggiore consapevolezza sugli stili di vita più corretti da seguire, a partire da comportamenti quotidiani come l'utilizzo consapevole della plastica e la raccolta differenziata.. L'iniziativa ha inoltre trasformato l'area verde gestita e curata dall’ associazione Quelli del Parco Massimo di Somma, in uno spazio di partecipazione per i cittadini e in un'occasione concreta per rendere vivi gli obiettivi dell'Agenda 2030.