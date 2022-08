Al Nomentano un murale targato NBA: è dedicato a Valerio D’Angelo

Sulla facciata dell’istituto comprensivo Winckelmann, al Nomentano, campeggia una nuova opera di Street art. E’ stata realizzata su commissione della NBA Creator Series che, in Europa, sta facendo realizzare opere d'arte in Francia, Grecia, Spagna, Regno Unito ed in Italia per celebrare il 75esimo anniversario della lega, che si è celebrato nella stagione 2021-2022.

Un'opera dedicata a Valerio D'Angelo

Ogni opera d’arte lega la passione degli artisti per il basket ed in questo caso, anche della persona a cui il murale è dedicato: Valerio D’Angelo. “Ascoltare da Damiano la storia di suo fratello Valerio e cercare di rendergli omaggio è stato impegnativo e davvero significativo. Abbiamo lavorato tutti insieme nelle stesse direzioni contro ogni tipo di problema o difficoltà. Per me questo è più di un murale perché parla di amore, fratellanza e amicizia - ha commentato l’autore, Francesco Piskv Persichella -tutti valori in cui credo veramente e che dimostrano che questo sport non è solo un gioco. Spero che ispiri tutte le persone che lo vedranno, in particolare i ragazzi e le ragazze”.

Piskv ed il basket

“Lavorare a questo progetto è stato davvero stimolante per me. Non solo perché sono appassionato di basket, ma perché ho conosciuto molte persone che amano questo sport. Lavorare con l'NBA è un sogno diventato realtà” ha aggiunto Piskv che, a Roma, ha già realizzato altre opere dedicate alla pallacanestro. Come il murale dipinto sull’impianto sportivo Tellene, che ritrae Kobe Bryant. La compianta ala dei Los Angeles Lakers era stata anche intervistata da Valerio D’Andrea, tra gli autori de “La giornata tipo”, il portale per gli appassionati della pallacanestro con cui D’Angelo collaborava.

Il murale di via Bartolomeo Marliano

Il murale, che si trova davanti un campo da basket, è stato intitolato“I Feel This Game” titolo di un libro scritto proprio da Valerio, prematuramente scomparso all’età di 33 anni. Il disegno è un vortice di forme e colori che portano l'attenzione dello spettatore dal basso verso l'alto: si vedono Valerio e suo fratello Damiano che giocano insieme, poi, a salire, Manu Ginobili e Marco Belinelli, due dei giocatori preferiti di Valerio, per raggiungere, infine, il Larry O'Brien Trofeo, posizionato in alto. Il movimento e il dinamismo del basket sono ulteriormente accentuati dalle forme frastagliate e spigolose, elementi spessi presenti nelle opere d’arte di Piskv.