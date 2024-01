Le strade chiuse a Roma sabato 27 e domenica 28 gennaio

Nuovo week-end ricco di manifestazioni, sportive e non, nella Capitale. Eventi che modificheranno il trasporto privato ma anche quello pubblico con deviazioni e modifiche sulle corse dei bus.

Pedonalizzazione Fori Imperiali

Non solo domenica 28, ma anche nella giornata di sabato 27 via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale essendo questo l’ultimo fine settimana del mese. Questo comporterà modifiche alle linee bus a partire dalla notte fra venerdì e sabato dove sarà interessata la linea notturna NMB. Nella giornata di sabato modificata la 117 e poi le linee 51, 75, 85, 87 e 118. Domenica modifiche invece alle linee 170, 719 e 781 per il mercato di Porta Portese.

Evento a San Pietro

Dalle ore 09:00 alle 11:00 di domenica 28 gennaio a San Pietro partirà la “carovana della pace”. Circa 2mila persone parteciperanno alla manifestazione e sfileranno, provocando rallentamenti sul traffico, su lungotevere Castello, via della Traspontina e via della Conciliazione.

La Lazio all’Olimpico

Domenica alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Napoli, partita della 22esima giornata di Serie A. Per la sfida consueto piano trasporti con strade chiuse già ore prima del fischio d’inizio. Per raggiungere l’impianto con i mezzi pubblici le alternative sono il tram 2 oppure le16 linee bus che da diverse zone di Roma raggiungono l’area del Foro Italico. Ecco quali:

linea 23 via Pincherle-piazzale Clodio;

la linea 31 Laurentina/metro B-piazzale Clodio;

la linea 32 stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento;

la linea 69 largo Pugliese-piazzale Clodio;

la linea 70 via Giolitti/Termini-piazzale Clodio;

la linea 89 stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio;

la linea 200 stazione Prima Porta-piazza Mancini;

la linea 201 Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini;

la linea 226 Grottarossa-piazza Mancini);

la linea 280 piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini;

la linea 301 Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A;

la linea 446 stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini;

la linea 628 piazza Cesare Baronio-Farnesina;

la linea 910 stazione Termini-piazza Mancini;

la linea 911 ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini;

la linea 982 stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade.

Corteo Pro Palestina

Nel pomeriggio di sabato 27 gennaio circa 1000 persone avrebbero con un corteo del Movimento Palestinesi in Italia. Il questore di Roma ha vietato e rinviato il corteo. A partire dalle ore 15:00 comunque i manifestanti potrebbero presentarsi lo stesso. Nelle intenzioni sarebbero dovuti partire da piazza Vittorio Emanuele II passando per via Emanuele Filiberto per arrivare a piazza di Porta San Giovanni (ore 18:00). La manifestazione avrebbe comportato deviazioni e limitazioni alle seguenti linee: 3 nav, 5, 14, 16, 51, 81, 85, 87, 105, 218, 360, 590, 649, 665 e 792.