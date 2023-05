Le strade chiuse e i bus deviati a Roma sabato 20 e domenica 21 maggio

Sarà un fine settimana ricco di eventi a Roma tra concerti, sport e manifestazioni con tante strade chiuse e autobus deviati. Sabato 20 maggio, dalle 14 alle 18 manifestazione con corteo in Centro. Circa 3500 persone aderenti al "Comitato per la vita" partiranno da piazza della Repubblica e arriveranno in piazza di Porta San Giovanni dopo aver sfilato lungo via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Sono previste deviazioni per le linee 3nav, 5, 14, 16, 40, 50, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 105, 117, 170, 360, 590, 649, 714, 792, 910, H e C3.

Dalle 14 alle 20 manifestazione con corteo "per protestare contro il decreto anti rave”, che partendo da Parco Schuster vi farà ritorno percorrendo il seguente itinerario: Parco Schuster, via Ostiense, piazzale Ostiense, viale del Campo Boario, via delle Conce, via Ostiense, Parco Schuster. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 300 persone. Possibili temporanee deviazioni o limitazioni per le linee bus 23, 83, 715, 716, 769, 792.

Sabato sono in programma anche i lavori di abbattimento alberature in viale Pinturicchio tra piazza Consalvi e via Niccolò l'alunno ed intervento tecnico sulla rete aerea di alimentazione elettrica delle linee tram di viale Regina Margherita all'altezza di via Nomentana. Le linee 2, 3L e 19 subiranno modifiche: la linea tram 2 verrà sostituita con bus su percorso circolare e capolinea unico a piazza Mancini, la linea 3L sarà sostituita sull'intero percorso dal prolungamento della linea 3Nav, la linea 19 proveniente da piazza dei Gerani limiterà il percorso a Porta Maggiore; tra porta Maggiore e piazza Risorgimento, il servizio proseguirà su bus navetta. Inoltre, dalle 4 del mattino, verrà tolta l'alimentazione elettrica allo scambio di piazzale Labicano - Scalo di San Lorenzo. Detto scambio, sarà riattivato alla stessa ora del mattino seguente. Durante gli interventi, sarà sospesa la fermata 80623 di viale Pinturicchio.

Le strade chiuse domenica

Domenica dalle 9 alle 12 nell'area della pineta di Castel Fusano si svolgerà la manifestazione sportiva "Rincorriamo la pace con Emergency". Sarà interessata anche la complanare della Cristofoo Colombo. Durante la manifestazione, saranno deviate le linee 06 (provenienti dal capolinea di via Menippo) 014 e 070 (provenienti dal capolinea della stazione metro Fermi). Dalle 9 alle 12, sarà soppressa la fermata 77081 posta sulla complanare della Cristoforo Colombo in direzione mare.

Nel XIV municipio si svolgerà la "Maratonina delle periferie in zona Selva Candida", con partenza e arrivo in largo Codogno e percorso lungo le strade del quartiere: via Palmarola Nuova, via Casal del Marmo, via Selva Candida,vi a Gorgonzola. Da inizio servizio e sino alle 11,30 circa, sarà deviata la linea 998, sia verso il capolinea "Ponderano", sia in direzione "Monte Mario". Sono possibili rallentamenti anche per le linee 993 e 999 al passaggio dei partecipati all'evento sportivo. Disattivate, inoltre, 15 fermate.

Domenica 21 maggio, concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo. Venerdì 19, da trenta minuti dopo la mezzanotte e fino a lunedì verrà chiusa al transito via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara Massima di Ercole. Nella giornata di sabato 20, le chiusure interesseranno a partire dalle 20, e fino a lunedì, anche via del Circo Massimo, piazzale La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e la corsia preferenziale di lungotevere Aventino in direzione di via della Greca. Domenica, a chiudere alla viabilità, a partire dalle 18, sarà anche via di San Gregorio. Complessivamente, 20 linee saranno interessate da provvedimenti di deviazione (3Nav, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC, nME). La linea 628, verrà deviata già da inizio servizio di venerdì 19 maggio; le linee 81, 83, 118, 160, 170, 715, 716 e 781 saranno interessate da cambio di percorso a partire dalle 20 di sabato mentre per le restanti linee, le deviazioni saranno a partire dalle 18 di domenica. La C3 sarà deviata sabato e domenica. Le notturne n716, nMC, nME saranno deviate nella notte tra sabato e domenica e, sino a cessate necessità, anche nella notte tra domenica e lunedì.