Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 ottobre

Fine settimana caratterizzato da manifestazioni sportive e visite istituzionali, quello in procinto di arrivare, e gli uffici capitolini che si occupano di mobilità hanno messo a punto una serie di modifiche alla viabilità per agevolare il traffico. Ecco quali sono le strade chiuse e le altre variazioni per venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 ottobre.

Venerdì 13 ottobre

Si parte, con le modifiche al traffico, venerdì 13 ottobre. Dalle 15.30 si terrà un corteo che da piazzale Aldo Moro arriverà sino all'università La Sapienza, indetto dagli studenti "contro il raduno delle destre giovanili ed europee al grido 'Roma non li vuole!'". Previste dunque chiusure e deviazioni al traffico lungo il percorso.

Per lavori serali e notturni di rifacimento del manto stradale su via dei Monti di Primavalle, tra via Battistini e piazza Clemente XI, tra le 20 e le 6 dell'11, 12 e 13 ottobre la linea di bus 907 in entrambe le direzioni sarà deviata su via del Forte Braschi e via Mattia Battistini, saltando sei fermate su via dei Monti di Primavalle.

Dalle 9 scatta poi la chiusura di viale Paolo Boselli e viale Macchia della Farnesina per consentire l'undicesiam Conferenza Internazionale "Italia-America Latina Caraibica", con la partecipazione di ministri e autorità presso il ministero degli Affari Esteri, alla Farnesina. Previsti fermi a vista e deviazioni per le linee 32, 168, 168d e 628.

Sabato 14 ottobre

Sabato è prevista la visita della presidente del Perù, Dina Boluarte. in Vaticano. Saranno quindi disposti divieti di sosta, e possibili chiusure, sulle strade attorno a San Pietro.

Dal 13 al 15 ottobre, inoltre, il Circo Massimo ospiterà il Villaggio della Coldiretti, e tra venerdì e sabato è previsto l'arrivo di 200 pullman, altri 100 arriveranno invece nella giornata di domenica. Sono previsti rallentamenti nella zona e temporanee chiusure su via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole e via del Circo Massimo.

Per la commemorazione dei Defunti, infine, il servizio di trasporto pubblico per il collegamento con i cimiteri della città è intensificato questo fine settimana e poi dal 18 ottobre al 2 novembre. Le linee interessate saranno 024, 042, C1, C2, C3L, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C13, C19. Il cimitero Flaminio è servito dalle linee C1, C2, C3L (in partenza da piazza Mancini e attiva proprio in occasione di questo periodo), C4, C5, C6 e C7. C'è anche la C3 che parte da stazione Tiburtina e che non modifica però il proprio servizio (è attiva al sabato e nei festivi). Il cimitero Laurentino è raggiunto dai collegamenti C8, C1 e C13. Il cimitero monumentale del Verano è servito dalla rete ordinaria del trasporto pubblico con le linee 3, 19, 71, 88, 163, 448, 492, 542 e 545 e dai collegamenti C2 e C3. Il cimitero di San Vittorino è servito dalla C9 e dalla 042 (che intensifica il servizio nelle giornate festive del 8-15-22-29 ottobre e 1 novembre). Per il cimitero di Santa Maria di Galeria c'è la 024, attiva anche nelle giornate festive del 8-15-22-29 ottobre e primo novembre. Per il cimitero di Ostia Antica, c'è la C19 che intensifica il servizio nelle giornate del sabato e festive e il 2 novembre.

Domenica 15 ottobre

Dalle 8,30 alle 10,30 circa, in centro si svolgerà la 22esima edizione della “Roma Urbs Mundi”. L’evento prevede una gara podistica competitiva di 15 km e una gara non competitiva di 10 km. È prevista la partecipazione di circa 3000 atleti, ed entrambe le manifestazioni avranno partenza e arrivo in viale Terme di Caracalla. Per consentire gli allestimenti, la messa in sicurezza del percorso e lo svolgimento della manifestazione, previste chiusure al traffico.

Alle 6 scatterà la chiusura di viale delle Terme di Caracalla (laterale destra in direzione piazzale Numa Pompilio), dalle 8 sono previste le altre chiusure lungo tutto il percorso della manifestazione. Le strade e le zone interessate sono: via Baccelli, Porta Capena, viale Aventino, Piramide, via di San Gregorio, via dei Fori Imperiali, via Cavour, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, corso Rinascimento, via Zanardelli, via di Monte Brianzo, via di Ripetta, via del Corso, via dei Due Macelli, via del Traforo, via Milano, via Nazionale. Trentatré linee di bus (H, 3NAV, 23, 30, 40, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 715, 716, 792, 916F e C3) saranno deviate o limitate rispetto ai loro abituali percorsi.

Dalle 8 alle 14, a Ostia, si svolgerà la manifestazione sportiva “Triathlon Olimpico Ostia 2023”. La manifestazione interesserà la zona del lungomare nel tratto compreso tra piazzale Cristoforo Colombo e piazzale Magellano. Per consentire lo svolgimento dell’evento, verranno chiusi al transito i lungomare Duilio e Lutazio Catulo e le corsie centrali di via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra piazzale Cristoforo Colombo e via del Canale della Lingua. Le linee 06 e 014 saranno deviate nei loro percorsi di andata e ritorno mentre la 070 cambierà itinerario solo in direzione di piazzale Amerigo Vespucci. Durante la manifestazione, saranno temporaneamente soppresse le fermate 78701 di via della Stazione di Castel Fusano, la 77127 di via Cristoforo Colombo e la 77078 di via Castel Porziano.