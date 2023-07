Le strade chiuse a Roma per sabato 8 e domenica 9 luglio 2023

Sarà un week end all'insegna della musica a Roma. Il concerto di Ultimo, dei Gun's N Roses e di Coez animeranno la scena. Il cantante di San Basilio si esibirà venerdì e sabato con un doppio sold out.

Sul fronte della viabilità, sarà attuato il consueto schema per la sosta previsto in occasione delle partite di calcio con divieti di parcheggio attorno allo stadio ma anche aree di sosta dedicate agli spettatori, come ad esempio quelle di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. Possibili, nelle fasi di afflusso e deflusso, temporanee chiusure al traffico.

Il concerto dei Guns N' Roses

A proposito di concerti sabato, 8 luglio, al Circo Massimo, dalle 20,45 il grande evento con i Guns N' Roses. Attesi circa 45mila spettatori. Previsti i divieti di sosta su via dei Cerchi, tra Porta Capena e via di San Teodoro. Poi sino a tutto sabato, divieti di sosta su via del Circo Massimo, Clivo dei Publicii, piazza Bocca della Verità e sull'ultimo tatto di via dei Cerchi, tra via di San Teodoro e piazza Bocca della Verità. Prevista una deroga al divieto per i veicoli degli operatori del mercato Coldiretti di via di San Teodoro.

Divieti di sosta estesi su piazzale Ugo La Malfa e su un tratto di lungotevere Aventino e di viale Aventino (attenzione alla segnaletica). Sabato poi, dalla mattina, ulteriori limitazioni al parcheggio su via delle Terme Deciane e a piazza d Santa Prisca (eccetto i veicoli a servizio delle persone con disabilità). In generale, le aree di sosta individuate per le auto delle persone con disabilità saranno le seguenti: via delle Terme Deciane, parte di piazzale Ugo la Malfa, via di Valle Murcia e piazza di Santa Sabina.

Sino a cessate necessità le chiusure stradali interesseranno via del Circo Massimo; piazzale Ugo La Malfa; via della Greca; via dell'Ara Massima di Ercole; via delle Terme Deciane; il lungotevere Aventino (tra piazza dell'Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin); via di Santa Maria in Cosmedin.

Inoltre, dalle 18 di sabato, in relazione al numero dei partecipanti, potrebbero essere chiuse al traffico anche via di San Gregorio; viale Aventino; piazza Bocca della Verità; via Petroselli e via del Teatro di Marcello.

La Formula E

All'Eur, parte la seconda fase degli allestimenti del circuito per l'E-prix, la Formula E, in programma per il 15 e 16 luglio. In particolare, dall'8 al 19 luglio, sarà chiuso il capolinea di piazzale dell'Agricoltura. Le linee 73, 170, 708, 724, 762, 779, 779F, n070, M02, M20, L05 e L50 sposteranno la fermata di capolinea a piazzale Sturzo; nello stesso periodo la 788 farà invece capolinea a viale di Val Fiorita (altezza stazione metro Magliana).

Le altre chiusure

Sempre sabato ci saranno i lavori di sostituzione delle caditoie luno la sede tranviaria di viale delle Milizie, tra via Ferrari e via Avezzana. Tra le 00,35 e le 5, deviazioni per le linee nMA, n3S, n3D e 301. Sospesa una fermata in via Barletta, due in viale delle Milizie e una in piazza delle CInque Giornate. La domenica via dei Fori Imperiali è isola pedonale, deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Mercato di Porta Portese, la domenica deviazione per le linee 170, 719 e 781.