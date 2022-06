Le strade chiuse e i bus deviati a Roma sabato 4 e domenica 5 giugno

Sarà un nuovo week end di manifestazioni ed eventi a Roma, con diverse strade chiuse e bus deviati. Sabato 4 giugno protesta con corteo, dalle 16 alle 20, organizzata da “Rete Kurdistan” e “Centro Culturale ARARAT”, allo scopo di "protestare contro le guerre".

Il corteo partirà da piazza della Repubblica per arrivare a piazza di Porta San Giovanni, percorrendo via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, largo Brancaccio, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa 1.500 persone provenienti da tutto il territorio nazionale.

Divieti di sosta su piazza della Repubblica e piazza di Porta San Giovanni. Deviate le linee 3NAV, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 61, 62, 64, 66,70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 105, 118, 170, 360, 492, 590, 649, 714, 792, 910, H. Possibile deviazione, anche, per le linee 218 e 665.

Sempre il 4 giugno, dalle ore 6.30 alle 16.30, per lavori di rifacimento al manto stradale in via Labicana, altezza incrocio con piazza San Clemente, le linee 85 e 117 in direzione San Giovanni in Laterano, da via Labicana, dopo la fermata piazza del Colosseo, proseguiranno sulla corsia centrale della stessa via Labicana, quindi via Merulana e piazza San Giovanni.

Il sabato si chiude con l'Associazione Nazionale Partigiani che organizza, dalle 16 alle 20, una manifestazione in occasione del 78° Anniversario della Liberazione di Roma, con corteo che da piazzale Ostiense giungerà a piazza Testaccio, percorrendo piazzale Ostiense, viale del Campo Boario, piazza Vittorio Bottego, via Nicola Zabaglia e via Aldo Manuzio.

La domenica (e nei festivi) via dei Fori Imperiali è invece, e ancora, isola pedonale: deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB. Nei festivi, nella zona di Porta Portese, deviazione per le linee di bus 170, 719 e 781. Le linee 170-781 non transitano in via degli Orti di Cesare e vie Porta e Pascarella.

Sono deviate in via Rolli e via degli Stradivari. La 170 direzione Termini e la 781 direzione piazza Venezia, saltano le fermate numero 70934, 72045 e 72046; effettuano invece le fermate numero 77706 e 77707; in direzione Agricoltura e Scarperia, saltano le fermate 72075 e 70951, effettuano la fermata 77709. La 719 non transita su via Porta e via Pascarella. Devia per via degli Orti di Cesare, via Rolli e via degli Stradivari. In direzione Partigiani, salta le fermate 72045 e 72046; effettua invece le fermate 70951, 77706 e 77707; in direzione Candoni, salta la fermata 72075, effettua la numero 77709.

Va ricordato, inoltre, che termina il 5 giugno questa fase di lavori, sulla metro B, per realizzare il futuro nodo di scambio con la linea C alla stazione di Colosseo. Ancora per il fine settimana del 4 e 5 giugno, tra Castro Pretorio e Laurentina, ci saranno bus navetta (linea MB) al posto dei treni per tutto il giorno. Servizio metro normale tra Castro Pretorio e Ionio e tra Castro Pretorio e Rebibbia.