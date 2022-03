Le strade chiuse a Roma sabato 26 e domenica 27 marzo

Dalla maratona di Roma fino alle manifestazioni in città. Sarà un week end ricco di eventi nella capitale, con una serie di strade chiuse e bus deviati. Evento di maggiore rilevanza, sicuramente quello di domenica 27 marzo, quando tornerà la maratona di Roma, alla ventisettesima edizione. L'evento è in programma da inizio giornata e sino alle 15,15 circa. Quasi 11mila gli atleti iscritti.

Fori imperiali pedonali nel week end

L'ultimo fine settimana del mese via dei Fori Imperiali è isola pedonale non solo la domenica, come già avviene normalmente, ma anche il sabato. Deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87, 117 (non attiva nei festivi), 118 e, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, anche per la nMB. Da ricordare che via dei For Imperiali sarà il punto di partenza e di arrivo della maratona di Roma, i programma proprio questa domenica.

Doppia manifestazione sabato

Dalle 14 alle 17, manifestazione a piazza Castellani (lungotevere degli Alberteschi), davanti al ministero della Salute. Divieti di sosta sulla piazza. Dalle 14,30 alle 18, manifestazione politica a piazza Santi Apostoli. Divieti di sosta sulla piazza.

La maratone di domenica 27 marzo

Domenica 27 marzo, come detto, torna l'appuntamento con la maratona di Roma. Partenza e arrivo saranno ai Fori Imperiali. Durante la gara, modifiche per 68 linee del trasporto pubblico. Gli atleti percorreranno i 42,195 chilometri passando tra le Terme di Caracalla, la Basilica di San Paolo, la Piramide Cestia, il Circo Massimo, l'Isola Tiberina, Castel Sant'Angelo, la Basilica di San Pietro, il Foro Italico, Ponte Milvio, la Moschea, l'Auditorium, piazza del Popolo e piazza di Spagna. Qui i dettagli.

Manifestazione a Centocelle

Sempre domenica spazio allal consueta celebrazione dell'Angelus in Vaticano. Divieti di sosta, e chiusure, sulle strade attorno alla basilica di San Pietro. Mentre a Centocelle, dalle 8 alle 22, via dei Castani sarà chiusa tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice, per la manifestazione Socio Culturale “Ars Ludica”. Deviate le linee bus C5, 450, 542 e 548