Le strade chiuse a Roma sabato 23 e domenica 24 dicembre

Col Natale alle porte nella Capitale entra in vigore il Piano della mobilità e del trasporto pubblico con provvedimenti speciali per le festività e i tanti eventi del fine settimana natalizio.

I trasporti

Attive le linee gratuite Free1, Free2 e 100, per raggiungere il centro, mentre ci saranno più corse per le linee 075, 46, 53, 60, 70, 74, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 916 e 990. Anche i treni della metro A e C (un treno in più da metà giornata) viaggeranno a ritmo intensificato.

La ZTL

Orari speciali per le ZTL del Centro e del Tridente. Qui le due zone a traffico limitato saranno attive tutti i giorni fino al 7 gennaio, tranne a Natale, dalle ore 06:30 alle 20:00.

Sabato all’Olimpico

Allo Stadio Olimpico alle 20:45 di sabato 23 dicembre si giocherà Roma-Napoli, partita valida per la 17esima giornata di Serie A. Per i tifosi giallorossi con il biglietto ci sono aree di parcheggio dedicate, come piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Divieti di sosta nelle zone limitrofe al Foro Italico già da ore prime del fischio d’inizio. Per raggiungere l’impianto solito piano trasporti con la possibilità di utilizzare il tram 2 oppure le 17 linee che collegano la Città allo stadio.

I mezzi della Vigilia

Domenica 24 dicembre mezzi di trasporto gratuiti per la Capitale con i bus, tram e metro attive fino alle ore 21:00. Le linee notturne svolgeranno regolare servizio dalle ore 23:30. La ferrovia Termini-Centocelle, direzione Centocelle sarà in servizio dalle 05:30 alle 21:30; verso Termini dalle 5:03 alle 21:03.

Il Centro

Via dei Fori Imperiali diventerà pedonale e questo comporta la deviazione delle linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Stesso discorso per Porta Portese con deviazione festiva per le linee 170, 719 e 781. In occasione della cerimonia in Vaticano divieti di sosta e strade chiuse attorno a San Pietro.

Mercatino di Natale

In viale della XVII Olimpiade si terrà il mercatino di Natale. Sulla via fino al 31 dicembre resterà vietata il traffico dalle ore 06:00 alle 17:00 con le linee 53 e 982 deviate rispettivamente su viale De Coubertin e via Svezia.