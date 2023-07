Le strade chiuse a Roma sabato 22 e domenica 23 luglio

Concerto dei Maneskin, festa per la fondazione dell'As Roma, processione della Madonna de' Noantri: sono solo alcuni degli eventi previsti nel penultimo settimana di luglio a Roma, con conseguenti modifiche al traffico, divieti di sosta e chiusure di strade. Ecco come cambia la viabilità tra venerdì 21 e domenica 23 luglio.

Strade chiuse e modifiche al traffico venerdì 21 luglio

Le modifiche al traffico iniziano venerdì 21 luglio per il concerto dei Maneskin. Dopo il debutto di giovedì 20 luglio, la band fa il bis all'Olimpico, con un concerto che inizia alle 21 e che prevede, sul fronte della viabilità, l’attuazione del consueto schema per la sosta previsto in occasione degli eventi sportivi, con divieti di parcheggio attorno allo stadio ma anche aree di sosta dedicate agli spettatori, come ad esempio quelle di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. Possibili, nelle fasi di afflusso e deflusso, temporanee chiusure al traffico.

All’Eur continua invece lo smontaggio delle strutture utilizzate per la Formula E. Sino al 25 luglio, per lo più in orario notturno tra le 20,30 e le 5,30, è in vigore il divieto di transito nelle seguenti strade: piazzale dell'Industria, viale della Pittura, piazza Guglielmo Marconi (dalla Colombo a via Chopin e sul lato del polo museale e la carreggiata in direzione di viale della Civilità Romana), viale della Civiltà Romana (da via Montaigne a piazza Marconi), piazza Kennedy (da viale dell'Industria a via Montaigne), viale dell'Industria, viale della Letteratura, via delle Tre Fontane (da viale dell'Industria a viale di Val Fiorita e da piazza Santo Domingo a viale di Val Fiorita), piazza Barcellona, piazzale delle Nazioni Unite, via Murri, piazzale Parri, viale della Civiltà del Lavoro da via Ciro Il Grande a piazza Kennedy, viale Tupini da piazzale Parri a viale dell'Elettronica, viale Pasteur in direzione del Quadrato della Concordia, piazzale dell'Agricoltura, piazza Gandhi, viale dell'Astronomia, Quadrato della Concordia. Nelle stesse strade sarà anche vietato parcheggiare.?

Divieti di fermata e sosta saranno in vigore in viale dell'Agricoltura, viale della Civiltà Romana, via Ciro Il Grande, viale dell'Arte, viale della Musica, piazza Santo Domingo.

Per l’anniversario della fondazione dell'As Roma, che ricorre il 22 luglio, dalle 21 alla mezzanotte di venerdì 21 luglio, in piazza Testaccio e in via Nicola Zabaglia, nella zona antistante l’ingresso del campo sportivo Testaccio, avranno luogo i festeggiamenti organizzati da "Roma Club Testaccio". Entro le 17, e sino a cessate esigenze, scatteranno i divieti di sosta con rimozione in via Nicola Zabaglia, lato Campo Testaccio. Possibili rallentamenti alla viabilità. Sempre nell'ambito dei festeggiamenti, i tifosi dalle 22 da piazza della Rotonda raggiungeranno alle 23 via degli Uffici del Vicario dove è stato firmato l'atto di fondazione della società, e qui sosteranno fino all'una circa. I festeggiamenti potrebbero proseguire fino all'isola Tiberina - Ponte Garibaldi. Divieti di sosta in via degli Uffici del Vicario e possibili temporanee chiusure al traffico tra piazza della Rotonda e via degli Uffici del Vicario.

Strade chiuse e deviazioni sabato 22 luglio

Sabato 22 luglio sono previste altre modifiche al traffico. Dalle 18 alle 20 a Trastevere sfilerà la processione della Madonna de' Noantri da largo de Matha alla chiesa di Sant'Agata. Dopo aver attraversato viale Trastevere, la processione proseguirà per via della Lungaretta, via della Luce, via dei Genovesi, via Anicia, piazza San Francesco d’Assisi, via San Francesco a Ripa, viale Trastevere, via Morosini, via Roma Libera, piazza San Cosimato, via Manara, via Fratte di Trastevere, viale Trastevere. Già dalle 17,30 e sino al termine della manifestazione saranno deviate le linee 3nav, 8bus, H, 44, 75 e 115.

Al Circo Massimo è invece in programma lo spettacolo di Maurizio Battista, cui sono attesi circa 6mila spettatori. Per consentire gli allestimenti e lo svolgimento della manifestazione, dalle 18 di sabato alle 7 di domenica verranno chiuse al traffico via dei Cerchi e via dell'Ara Massima di Ercole. Saranno così deviate le linee 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715 e nMC.?Dalle 18 di sabato saranno deviate le linee 81, 118, 160, 628, 715. Domenica mattina da inizio servizio sino alle 7 saranno invece deviate le linee 51, 85, 87. Nella notte tra sabato e domenica, cambio di percorso per la nMC.

Strade chiuse e deviazioni domenica 23 luglio

Le principali modifiche al traffico di domenica 23 luglio sono legate alla partenza dei lavori di riqualificazione sul Ponte dell'Industria, che inizieranno alle 22 e si protrarranno per i prossimi 14 mesi: qui tutti i dettagli su come cambia la viabilità nel quadrante.



Domenica dalle 9 alle 11 a Trastevere si svolgerà la Corsa de' Noantri da largo San Giovanni de Matha a piazza Giuditta Tavani Arquati. È prevista una partecipazione di circa 500 persone, e potrebbero essere necessari, in base alle modifiche di viabilità, brevi stop per le linee bus H, 3NAV, 8BUS, 23, 44, 75, 115, 280 e 870.

Da largo San Giovanni de' Matha e dopo aver attraversato viale Trastevere, la corsa proseguirà lungo via della Lungaretta, piazza in Piscinula, via Arco dei Tolomei, via Anicia, piazza San Francesco d’Assisi, via di San Francesco a Ripa, via Manara, via Mameli, via Dandolo, viale XXX Aprile, via Masina, largo Porta San Pancrazio, via Garibaldi, via di Porta Settimiana, via della Lungara, i lungotevere Gianicolense, della Farnesina e Sanzio, via Bartolomeo Filipperi e piazza Giuditta Tavani Arquati.



Alle 10 nella Basilica di San Pietro, alla presenza del Pontefice, si terranno le celebrazioni della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. Alle 12, poi, tradizionale recita dell'Angelus dalla finestra dello studio privato di Papa Francesco. Entro la mezzanotte di domenica saranno installati i transennamenti per i varchi di accesso alla piazza su via di Porta Angelica, via dei Corridori, via della Conciliazione, piazza Pio XII, largo degli Alicorni, piazza del Sant’Uffizio. Sempre entro la mezzanotte dovranno essere rimossi tutti i veicoli eventualmente in sosta nei controviali di via della Conciliazione - da via della Traspontina a piazza Papa Pio XII. Scatterà anche il divieto di transito in tutti i piani stradali interessati dallo sgombero dei veicoli e dal posizionamento di transenne. Dalle 7 sarà vietato il transito in via Rusticucci e in base alle esigenze anche in largo Gregori in direzione di Borgo Santo Spirito e in via Paolo VI.



Dalle 15 alle 19 del 23 luglio, presso il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), in piazzale della Farnesina, si terrà la conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni, organizzata dalla presidenza del consiglio dei ministri e dal Maeci. Dalle 8 e sino a cessate esigenze dovranno essere rimossi e allontanati tutti i veicoli in sosta su piazzale della Farnesina, viale dei Giusti della Farnesina, via Tommaso Tittoni, viale Blanc, viale della Macchia della Farnesina, piazzale Giuseppe Volpi, viale dello Stadio Olimpico, via di Villa Madama, via di Macchia Madama, via Gomenizza, da via Bucchi a via di Villa Madama, l'area di parcheggio in via Gomenizza, via Edmondo De Amicis.

Inoltre saranno vietate al transito dalle 12 via Edmondo De Amicis, viale Blanc, via Tommaso Tittoni e piazzale della Farnesina e dalle 18 viale dello Stadio Olimpico, viale della Macchia della Farnesina e piazzale Giuseppe Volpi.

Entro le 12 di domenica, inoltre, via Gomenizza sarà transennata da via di Villa Madama a via Novenia Bucchi (sul lato del parcheggio di piazza Maresciallo Giardino) per la canalizzazione dei flussi pedonali diretti verso lo Stadio Olimpico.