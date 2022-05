Le strade chiuse e i bus deviati a Roma sabato 21 e domenica 22 maggio

Sarà un nuovo week end di manifestazioni ed eventi a Roma, con diverse strade chiuse e bus deviati. La prima informazioni di servizio da ricordare che sabato e domenica tra Castro Pretorio e Laurentina ci saranno i bus navetta, al posto dei treni, per tutto il giorno conseguenti alla chiusura della Metro B per i lavori per di realizzazione dello snodo San Giovanni-Colosseo della linea C della metropolitana e consentire così il completamento dell'interconnessione.

Il 21 maggio, dalle 10,30, in piazza Santi Apostoli, ci sarà la manifestazione nazionale emergenza stradale #LaGuerraignorata. Parteciperanno associazioni, fondazioni, movimenti, familiari di vittime di violenza stradale. Possibili i disagi alla rete dei bus di superficie.

Nel pomeriggio, invece, spazio ad un'altra manifestazione. Dalle 14 alle 18 corteo da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni per l'iniziativa "Manifestazione per la vita". In base al numero dei partecipanti e ai riflessi sulla viabilità, possibili deviazioni o limitazioni per le linee H, 3Nav, 5, 14, 16, 50, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 105, 118, 170, 360, 492, 590, 649, 714, 792, 910.

Il corteo sfilerà lungo viale Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. All'iniziativa è prevista la presenza di 5mila persone. Entro le 8 dovranno essere rimossi tutti i veicoli da piazza della Repubblica e da piazza di Porta San Giovanni. Saranno sospese le postazioni taxi in piazza della Repubblica, via Liberiana e piazza di Porta San Giovanni.

Domenica spazio allo sporta amatoriale. Dalle 8 è in programma l'evento sportivo denominato “RinCORRIAMO la Pace con Emergency – Memorial Gino Strada”. Verrà chiusa al transito veicolare la complanare di via Cristoforo Colombo in direzione Ostia nel tratto compreso tra via del Circuito e via Alessandro Geraldini. Saranno deviate le linee 06 – 014 – 070.

L'associazione Ars Ludica invece domenica ha organizzato una manifestazione socio-culturale dalle 8 alle 22 in via dei Castani che sarà chiusa al traffico tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice. Nelle stesse ore saranno deviate le linee C5, 450, 542 e 548.

Nel pomeriggio dalle 16,30, in occasione del trentennale della missione per i migranti filippini nella diocesi di Roma, processione da piazza Santa Maria Maggiore a via Urbana 160 presso la Basilica di Santa Pudenziana,. Circa 800 persone di muoveranno lungo via Liberiana, via Cavour, via dei Serpenti, via Leonina, piazza della Suburra e via Urbana.