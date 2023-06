Le strade chiuse a Roma sabato 17 e domenica 18 giugno

Non solo Vasco Rossi, con due date sold out allo stadio Olimpico, ma anche eventi, cantieri, appuntamenti musicali e un corteo. Ancora un weekend ricco di iniziative nella Capitale, dove sono previste chiusure stradali, modifiche alla viabilità e alle corse di bus e tram.

Concerto di Vasco e Galà della Moda a Ostia

Oltre allo spettacolo del cantautore di Zocca, dove è previsto il pubblico delle grandi occasioni per il doppio appuntamento del 16 e 17 giugno, con il potenziamento del piano dei trasporti pubblici per raggiungere l'area del Foro Italico, come scrive RomaMobilità, sabato a Ostia è in programma il Gran Galà della moda. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, verrà chiuso al transito Corso Regina Maria Pia tra via Vincenzo Vannutelli e via Angelo Celli e tra piazza Regina Pacis e via dei Navicellari. Da inizio servizio e per l'intera giornata saranno deviate le linee 06 e 062. Dai rispettivi capolinea di Stazione Lido Centro e via Baffigo, dal piazzale della Stazione del Lido transiteranno per viale Paolo Orlando, via Pietro Rosa e via della Pineta di Ostia da dove riprenderanno il normale itinerario. In senso opposto, le vetture della linea 06, giunte in via della Pineta di Ostia altezza di via Pietro Rosa, percorreranno via Pietro Rosa, viale Paolo Orlando e piazzale della Stazione del Lido riprendendo il normale itinerario. Nessuna deviazione invece al ritorno per i bus della 062. Disattivate le fermate delle due linee in via Celli, piazza Giuliano della Rovere, via della Pineta di Ostia e piazza Regina Pacis.

Notte bianca all'Eur

“Notte Bianca all’Eur, dalle 6 di sabato alle 6 di domenica. L'evento comporta la pedonalizzazione delle seguenti strade: viale Europa (da viale Tupini a viale Beethoven); viale Beethoven (nella sola direzione da viale Europa a viale America); viale America (da viale Umberto Tupini a viale Beethoven); viale Tupini (da piazza Gandhi a largo Ataturk). Saranno deviate le linee bus 31, 73, 708, 712, 771, 777, 779, 780, 788, nME, n070, n705.

Corteo M5s in Centro

Dalle 14 alle 19 sempre di sabato manifestazione con corteo, in Centro, organizzato dal Movimento 5 stelle “per sostenere i diritti dei lavoratori”. Circa 2.500 persone partiranno da piazza della Repubblica e giungeranno a largo Corrado Ricci, dopo aver percorso via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour. Al passaggio del corteo sono previste deviazioni delle linee 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649, 714, 910, H.

Lavori a Centocelle

Sabato e domenica, in via dei Castani, a Centocelle, sono previsti lavori sulla linea aerea di alimentazione elettrica. La linea tramviaria 19, in arrivo da piazza Risorgimento, sarà limitata a largo Preneste, con un servizio bus sostitutivo da qui a piazza dei Gerani. Le linee tramviarie 5 e 14 viaggeranno con un servizio tramviario unico "514", tra viale Togliatti e la stazione Termini, sul percorso della linea 14. Tra largo Preneste e piazza dei Gerani i passeggeri della linea 5 potranno utilizzare le navette già a servizio della linea 19.

Tim Summer Hits a piazza del Popolo

A piazza del Popolo la tappa romana di Tim Summer Hits 2023. Sabato, domenica e lunedì la piazza si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto. Tra i cantanti che si esibiranno ci sono Fedez, Annalisa, Rocco Hunt, Takagi & Ketra, Gaia, Madame, Colapesce & Dimartino, Gazzelle, Sangiovanni e i Coma_Cose. Le serate inizieranno alle ore 21 e saranno ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Sul fronte della viabilità, entro 8 del 17 giugno e sino a cessate esigenze del 20 giugno è previsto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta in: viale Gabriele d’Annunzio; le rampe che da piazza del Popolo conducono a via Ferdinando di Savoia; via del Corso, da piazza del Popolo a via della Fontanella; ­ via Ferdinando di Savoia, da via Principessa Clotilde a piazza del Popolo (tratto riservato al passaggio degli artisti); via dell’Oca, da via di Ripetta a via della Penna; ­ via della Fontanella, ambo i lati, da via del Corso a via del Babuino;­ via Angelo Brunetti, da via di Ripetta a via del Corso. Possibili rallentamenti anche sul Muro Torto e piazzale Flaminio.

Domenica cantiere a Tor Pignattara

Cantiere Acea per l'estensione della rete idrica a via di Tor Pignattara. E' previsto dalla mattina di domenica (alle 7) alla mattina di lunedì (alle 5). La strada sarà chiusa nel tratto tra via Casilina e via Bartolino da Novara. Saranno deviate la linea 409 e la notturna n409. La deviazione sarà su via via Manfroni, piazza della Marranella e via di Porta Furba. Saranno sospese 4 fermate su via di Tor Pignattara. Le numero: 74008 e 74010, 74026 e 74027.