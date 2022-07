Le strade chiuse a Roma sabato 16 e domenica 17 luglio

Sabato 16 e domenica 17 luglio di eventi a Roma, ma anche di strade chiuse e bus deviati. Dalle ore 18.30 alle ore 20.30, avrà luogo la solenne processione della Madonna de Noantri, a Trastevere.

I fedeli partiranno dalla chiesa di Sant'Agata in largo San Giovanni de Matha, per giungere alla basilica di San Crisogono, in piazza Sonnino, attraverso il seguente itinerario: largo San Giovanni de Matha, attraversamento di viale Trastevere, via della Lungaretta, via della Luce, via dei Genovesi, largo e via Anicia, piazza San Francesco d’Assisi, via San Francesco a Ripa, viale Trastevere, via Morosini, via Roma Libera, piazza San Cosimato, via Manara, via Fratte di Trastevere, viale Trastevere, piazza Sonnino.

Dalle 17,30 alle 21 circa temporanee deviazioni per le linee H, 8Bus, 44, 75 e 115. Dalle 21 alle 23, invece, manifestazione per “commemorare la nascita di Giulio Cesare” con un corteo da piazza del Colosseo giungerà a Via dei Fori Imperiali. Prevista la partecipazione di circa 80 persone.

Domenica 17 luglio, invece, all'interno della Festa de' Noantri, domenica mattina, dalle 9 alle 11, è prevista la "Corsa de' Noantri", gara podistica non competitiva per le strade del rione Trastevere alla quale è prevista una partecipazione di circa 900 persone.

La manifestazione partirà da largo San Giovanni de Matha e giungerà In piazza Giuditta Tavani Arquati, dopo aver attraversato le seguenti strade:viale Trastevere (un tratto), via della Lungaretta, via Anicia, via di San Francesco a Ripa, via Manara, via Mameli, via Dandolo, via Garibaldi e via della Lungara, i lungotevere Gianicolense, Farnesina e Sanzio. Possibili rallentamenti per le linee H, 8bus, 23, 44, 75, 115, 280 e 870.

Sempre lo stesso giorno a Porta Portese, deviazione festiva per le linee di bus 170, 719 e 781. Mentre via dei Fori Imperiali sarà come di consueto isola pedonale. Le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118 sono deviate. Nella notte tra sabato e domenica, si sposta la nMB.