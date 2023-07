Le strade chiuse a Roma sabato 15 e domenica 16 luglio

Si annuncia un fine settimana complesso per la viabilità in città. Complice la Formula E, che rivoluziona il traffico all’Eur, e i concerti di Ligabue, Pooh e Marco Mengoni, sono molte le strade che resteranno chiuse e le deviazioni al traffico.

Chiusure e divieti all’Olimpico per Ligabue e Pooh

In zona stadio Olimpico, per i concerti di Ligabue (venerdì) e dei Pooh (sabato), sarà attuato il consueto schema per la sosta previsto in occasione delle partite di calcio, con divieti di parcheggio attorno allo stadio ma anche aree di sosta dedicate agli spettatori, come ad esempio quelle di piazzale Clodio e del Villaggio Olimpico. Possibili, nelle fasi di afflusso e deflusso, temporanee chiusure al traffico.

La cerimonia all'ambasciata di piazza Farnese: divieti di sosta e chiusure

Cerimonia all'ambasciata di piazza Farnese in occasione della Festa del 14 luglio. All'evento parteciperanno 2mila invitati. In particolare, alle 18 è in programma un ricevimento destinato alle autorità italiane ed alle rappresentanze diplomatiche in Italia; dalle 20 invece un ricevimento destinato ai membri della comunità francese. Sarà costituita un’area di massima sicurezza intorno a Palazzo Farnese, con l’istituzione di varchi transennati e presidiati dalle forze dell'ordine. Dalle 7 prevista l'istituzione di divieti di sosta in piazza Farnese; via dei Farnesi; via del Mascherone; via Giulia tra vicolo del Polverone e via di San Girolamo della Carità; e via dei Baullari, nel tratto compreso tra piazza Farnese e piazza Campo de’ Fiori.

Marco Mengoni in concerto, strade chiuse e divieti in zona Circo Massimo

Sempre sabato per il concerto di Marco Mengoni al Circo Massimo, cui sono attesi circa 45.000 spettatori, è in vigore la chiusura di via dei Cerchi (già dalla notte tra mercoledì e giovedì), mentre dalle 20 di venerdì saranno chiuse al traffico via del Circo Massimo; piazzale Ugo La Malfa; via della Greca; via dell'Ara Massima di Ercole; via delle Terme Deciane; il lungotevere Aventino (tra piazza dell'Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin); via di Santa Maria in Cosmedin. Dalle 18 di sabato poi, in relazione al numero dei partecipanti, potrebbero essere chiuse al traffico anche via di San Gregorio; viale Aventino; piazza Bocca della Verità; via Petroselli e via del Teatro di Marcello.

Conseguenza diretta, anche i bus verranno deviati. Da giovedì, con la chiusura di via dei Cerchi, è la 628 a cambiare percorso, mentre dalle 20 di venerdì entrano in vigore le deviazioni per le linee 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 715, 716 e 781. Dalle 18 di sabato, deviazione della 3NAV e possibile deviazione per la 75. Sempre sabato, si sposterà la C3. Per quanto riguarda le linee "n", nelle notti di venerdì e sabato percorsi alternativi anche per le notturne n716, nMC e nME.

Nella giornata di domenica, deviazione infine per 85 e 87 per lasciare spazio allo smontaggio delle strutture.

La Formula E all’Eur

Spostandosi all’Eur, sino a lunedì il quartiere sarà interessato da una serie di chiusure legate allo svolgimento dell’e-prix della Formula E. Numerose le modifiche al traffico, legate principalmente alla chiusura di un tratto della Cristoforo Colombo: qui tutti i dettagli.