Le strade chiuse a Roma sabato 10 e domenica 11 giugno

Sarà un week end di eventi a Roma, a cominciare dal Pride per poi finire alle Mille Miglia. Eventi che causeranno però anche chiusure di strade e deviazioni di bus. Sabato pomeriggio in Centro è in programma il Roma Pride 2023. Annunciata la partecipazione di 15mila persone. A partire dalle ore 14 sfileranno, con dei carri allegorici, da piazza della Repubblica sino a via dei Fori Imperiali, passando per via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino.

Da qui il corteo proseguirà fino a piazza del Colosseo. Qui tutte le deviazioni. Sempre sabato festa dell'Arma dei Carabinieri a San Vittorino. Sabato 10 giugno, dalle 7 e sino a cessate necessità, le corse limitate della linea di bus 042 saranno limitate a piazza Mondavio, senza raggiungere appunto San Vittorino. Durante la manifestazione, la 042 salterà 4 fermate a via Polense e 2 a via di San Vittorino.

Mercoledì, 14 giugno, la Mille Miglia, con le sue auto d'epoca, passa per Roma. Prevista anche l'esposizione di alcune vetture a via Veneto. Tra allestimenti, evento e smontaggio delle strutture, le chiusure al traffico, su via Veneto, sono previste da domenica 11 e sino a sabato 17 giugno. Chiusure però già da domenica. Questo il cronoprogramma.

Sempre domenica dalle 7 alle 11 in zona Casal Monastero, si svolgerà la manifestazione sportiva "Corri a Casal Monastero" con partenza e arrivo in via Ratto delle Sabine percorrendo, tra le altre, via di San Alessandro, via Eretum, via Pozzaglia Sabino, via Nomentum, via dei Radar, viale della Torre di Pratolungo, via San Giovanni in Argentella e via Troilo il Grande. La linea 444 verrà esercitata in modalità circolare (con capolinea unico alla stazione Ponte Mammolo) e limitata a via Belmonte in Sabina.

L'undici giugno è prevista una manifestazione a via Andrea Doria. Dalle 9 alle 19 la strada sarà chiusa tra via Ruggero di Lauria e largo Trionfale. Prevista una deviazione per le linee 180F, 490, 492, 495, 913 e 990. In serata dalle 19,15 processione religiosa in Centro con partenza e ritorno in piazza Santa Maria Maggiore. I fedeli sfileranno lungo via e piazza dell’Esquilino e via Liberiana. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee 16, 70, 71, 75, 117, 360, 590, 649, 714 e C3.