Strade chiuse e bus deviati a Roma mercoledì 1 novembre

Mercoledì 1° novembre alle ore 08:45 da piazza Pio XIII partirà la “Corsa dei Santi”, la gara che si snoda tra San Pietro, Patri e il Centro della Capitale.

La manifestazione sportiva vedrà i partecipanti partire da piazza Pio XIII e percorrere San Pio X, ponte e corso Vittorio, largo Argentina, via del Teatro Marcello, piazza Bocca della Verità, via di San Gregorio, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, ponte Regina Margherita, via Cola di Rienzo, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio, via della Traspontina e via della Conciliazione con arrivo programmato al punto di partenza.

Per permettere lo svolgimento della corsa il percorso sarà chiuso al traffico già a partire dalle ore 08:00. Questo comporta delle modifiche a ben 44 autobus che vedranno dalle 08:00 alle 11:00 deviare dal loro regolare percorso. Le linee bus interessate sono: C3, H, 3nav, 8, 23, 30, 34, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 715, 716, 781, 870, 881, 913, 916F, 982 e 990.

A causa della gara saranno cancellate in maniera temporanea i capolinea di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, piazza Cavour, via Paola, lungotevere Marzio, piazza Risorgimento (solo per la linea 81), viale Giulio Cesare (solo per la linea 87) e piazzale dei Partigiani (solo per la linea 83).

Questi invece i nuovi capolinea provvisori