Maratona di Roma, il 27 marzo strade chiuse e bus deviati: ecco come cambia la viabilità

Domenica 27 marzo, tornerà l'appuntamento con la maratona di Roma, alla ventisettesima edizione. L'evento è in programma da inizio giornata e sino alle 15,15 circa. Già oltre 10mila gli atleti iscritti. Partenza e arrivo saranno come di consueto a via dei Fori Imperiali.

Il percorso. Gli atleti percorreranno i 42,195 chilometri passando tra le Terme di Caracalla, la Basilica di San Paolo, la Piramide Cestia, il Circo Massimo, l'Isola Tiberina, Castel Sant'Angelo, la Basilica di San Pietro, il Foro Italico, Ponte Milvio, la Moschea, l'Auditorium, piazza del Popolo e piazza di Spagna.

Previste anche una staffetta di beneficenza e la stracittadina di 5 km.

Durante l'evento, dieci linee saranno sospese (2, 3 navetta, 30, 40, 64, 70, 77 e 280, 628 e 715), nove saranno deviate (23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3), quarantanove linee saranno infine limitate (H, 8, 19, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53 e 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180, 190, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F e 990).

I provvedimenti nei singoli municipi

II MUNICIPIO

Divieto di transito

Ponte Duca D’Aosta, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon De Revel limitatamente alle corsie da Ponte Milvio a Ponte Duca D’Aosta, Lungotevere Salvo D’Acquisto limitatamente alle corsie da Lungotevere Acqua Acetosa a Ponte Milvio,Via Venezuela limitatamente al tratto compreso tra Via Argentina e Largo Indira Gandhi, Lungotevere Acqua Acetosa per l’intera sede stradale da Via di S. Elia a Via Venezuela e per le sole corsie lato fiume nel tratto e verso da Via Venezuela a Lungotevere Salvo D’Acquisto, Via di Sant’Elia, Via della Fonte dell’Acqua Acetosa, Via dei Campi Sportivi limitatamente alla carreggiata da Via di Sant’Elia a Via dell’Agonistica e alle corsie con direzione e verso da Largo Piero Gabrielli a Via Antonio Elia, Via dell’Agonistica limitatamente alla corsia da Via dei Campi Sportivi a Viale della Moschea, Viale della Moschea limitatamente alla carreggiata da Via dell’Agonistica a Viale Parioli, Viale Parioli limitatamente alle corsie da Viale della Moschea a Piazzale Parco della Rimembranza, Piazzale Parco della Rimembranza limitatamente alla carreggiata da Viale Parioli a Viale Maresciallo Pilsudski, Viale Maresciallo Pilsudski limitatamente alle corsie da Piazzale Parco della Rimembranza a Via Giulio Gaudini, Via Giulio Gaudini limitatamente alle corsie da Viale Maresciallo Pilsudski a Viale Pietro De Coubertin; Via Argentina, Via India, Viale XVII Olimpiade limitatamente alla carreggiata da Via India a Viale Tiziano, compreso il plateatico centrale tra Via Unione Sovietica e Viale Tiziano, Viale Tiziano limitatamente alla carreggiata posta alla destra della sede tranviaria da Piazza Apollodoro a Viale XVII Olimpiade, Via Nedo Nadi da Via Canada a Viale Tiziano, Piazza Apollodoro limitatamente alle corsie tra Viale Tiziano e Via Flaminia, Via Flaminia limitatamente alla carreggiata lato numeri civici dispari nel tratto compreso tra Piazza Apollodoro e Viale del Vignola, Via Donatello nel tratto compreso tra Via Flaminia e Viale del Vignola, Viale del Vignola limitatamente alla carreggiata da Via Flaminia a Via Pier della Francesca, Via Pier della Francesca limitatamente alla corsia da Viale del Vignola a Via Guido Reni, Via Giovanni Paolo Pannini limitatamente alla corsia da Viale Pinturicchio a Via Guido Reni, Via Antonazzo Romano, Piazza Gentile da Fabriano con esclusione del tratto tra Viale del Vignola e Viale Pinturicchio, Via Cesare Fracassini limitatamente alla carreggiata lato numeri civici dispari nel tratto compreso tra Via Antonio Allegri da Correggio e Largo Antonio Sarti, Lungotevere Flaminio limitatamente alle corsie lato fiume nel tratto e verso da Ponte Duca D’Aosta a Piazzale delle Belle Arti e nel tratto e verso da Piazza Gentile da Fabriano a Via Antonazzo Romano, Lungotevere delle Navi con esclusione della corsia lato fiume e della corsia lato fabbricati, Sottovia del Lungotevere Arnaldo da Brescia da Passeggiata di Ripetta fino all’intersezione con Ponte Giacomo Matteotti.

1.Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, lato fiume;

2.Lungotevere dell’Acqua Acetosa nel tratto compreso tra Lungotevere Salvo D’Acquisito e Via Venezuela;

3.Via Venezuela su ambo i lati nel tratto compreso tra Via Argentina e Largo Indira Gandhi;

4.Via India su ambo i lati;

5.Viale XVII Olimpiade su ambo i lati della carreggiata con direzione e verso da Via India a Viale Tiziano;

6.Viale XVII Olimpiade su tutta il plateatico centrale nel tratto compreso tra Via Unione Sovietica e Viale Tiziano;

7.Viale Tiziano sul lato destro della carreggiata posta alla destra della sede tranviaria in direzione e verso da Piazza Apollodoro a Viale

XVII Olimpiade;

8.Via Flaminia sul lato destro della carreggiata destra con direzione e verso da Piazza Apollodoro a Viale del Vignola;

9.Viale del Vignola sul lato destro della carreggiata con direzione e verso da Via Flaminia a Via Pier della Francesca;

10.Via Pier della Francesca sul lato destro in direzione e verso da Via Guido Reni a Viale del Vignola;

11.Via Giovanni Pannini sul lato destro in direzione e verso da Viale Pinturicchio a Via Guido Reni;

12.Via Antonazzo Romano su ambo i lati;

13.Lungotevere Flaminio sul lato destro in direzione e verso da Ponte Duca D’Aosta a Ponte del Risorgimento (lato fiume);

14.Viale della Moschea su tutta la sede stradale con direzione e verso da fronte Via Ruggero Fauro a Vale Parioli, compresa l’area

adibita a sosta regolamentata posta sul lato nc dispari.

15.Piazzale del Parco della Rimembranza sul lato destro con direzione e verso da Via della Fonte dell’ Acqua Acetosa a Viale

Maresciallo Pilsudski ;

VIII e XI municipio

Per il giorno 27/03/2022, dalle ore 00:01 a cessate esigenze, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

1 ) Istituzione del divieto di fermata o sosta con rimozione orario 00.00/74.00 nelle seguenti località

Circonvallazione Ostiense, lato destro, da Via Antoniotto Usodimare fino a Via di Santa Galla ; Circonvallazione Ostiense, lato sinistro, da Via Giuseppe Candeo fino a Via Ermenegildo Frediani; Via Ostiense, in entrambi i lati, da Viale Giustiniano Imperatore fino al civico 193/c; Via Ostiense, lato sinistro, da altezza Via Tessalonica a Viale Ferdinando Baldelli; Via Ostiense, lato destro, da altezza Via Tessalonica fino a Via Valco di San Paolo; Via Valco di San Paolo, lato destro, da Via Ostiense a Viale Guglielmo Marconi; Viale Guglielmo Marconi, lato destro, da Via Valco di San Paolo a Piazzale Tommaso Edison;

7 ) Riduzione della carreggiata nelle seguenti località.

Via Ostiense, lato destro, carreggiata tra Via delle Sette Chiese ed il civico 193/c; Via Valco di San Paolo, lato destro, carreggiata direzione Viale Guglielmo Marconi; Viale Guglielmo Marconi, Largo Tommaso Edison e ponte Marconi, corsia in destra, da Via Valco di San Paolo al confine col territorio del Municipio Roma XI;

Per il giorno 27/03/2022 dalle ore 07.00 a cessate esigenze, chiusura al transito veicolare delle seguenti località.

Via Cristoforo Colombo, laterale, da Via Marco Polo a Circonvallazione Ostiense;



Circonvallazione Ostiense, da Via Cristoforo Colombo a Via Ostiense; Via Ostiense, carreggiata preferenziale, da Circonvallazione Ostiense al Sepolcreto; Via Ostiense, da Viale Giustiniano Imperatore fino al civico 193/c e contestuale realizzazione di un corridoio veicolare nel tratto compreso tra Via delle Sette Chiese e l'inizio della complanare all'altezza del civico 193/c; Via Ostiense, da Viale Giustiniano Imperatore a Via Valco di San Paolo; Via Valco di San Paolo, semicarreggiata, da Via Ostiense a Viale Guglielmo Marconi; Viale Guglielmo Marconi, Piazzale Tommaso Edison e ponte Marconi, corsia di destra, da Via Valco di San Paolo al confine col territorio del Municipio Roma Xl.

XII municipio

con decorrenza dalle ore 00:01 del giorno 27 marzo 2022 fino al termine della manifestazione, l'istituzione della seguente disciplina di traffico:

• via Portuense: nel tratto compreso tra il fornice del ponte ferroviario e l'intersezione con via Angelo Bellani, DIVIETO DI FERMATA SUL LATO DESTRO, DIVIETO DI TRANSITO;

• via Ettore Rolli: nel tratto compreso tra l'intersezione con via Angelo Bellani e l'intersezione con via degli Stradivari; DIVIETO DI FERMATA LATO DESTRO DIREZIONE LARGO ALESSANDRO TOJA, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA LATO DESTRO STESSA DIREZIONE, DIVIETO DI TRANSITO;

• via degli Stradivari: nel tratto compreso tra l'intersezione con via Ettore Rolli e l'intersezione con lungotevere degli Artigiani, DIVIETO DI FERMATA SUL LATO DESTRO IN DIREZIONE DEL PONTE TESTACCIO, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA LATO DESTRO STESSA DIREZIONE, DIVIETO DI TRANSITO;

• Ponte Testaccio: nel tratto compreso tra l'intersezione con lungotevere degli Artigiani e l'intersezione con largo Giovanni Battista Marzi, DIVIETO DI FERMATA SUL LATO DESTRO IN DIREZIONE L.GO G.B. MARZI, RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, DIVIETO DI TRANSITO;

dalle ore 08:30 del 27 marzo 2022 fino al termine del passaggio dei partecipanti, l'istituzione della seguente disciplina traffico:

• via Portuense: in corrispondenza dell'ingresso del fornice ferroviario corsia centrale destra, direzione via Giovanni Volpato SENSO VIETATO PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA ETTORE ROLLI; • via Portuense: in corrispondenza dell'uscita dal fornice centrale corsia di sinistra del ponte ferroviario direzione via Orti di Cesare, PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA VOLPATO OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA;