Formula E a Roma, quali strade saranno chiuse all'Eur e quando. Tutti i dettagli

Sabato 15 e domenica 16 luglio 2023 a Roma si terrà l’Hankook Roma E-prix 2023, penultima tappa del campionato del mondo di Formula E, dal 2018 appuntamento fisso dei romani.

Il circuito

L'E-prix di Roma con i suoi 3.385 metri è il secondo circuito più lungo del calendario della Formula E con le vetture che correranno fra le strade dell'Eur. I piloti partiranno da Largo Parri e poi passeranno attorno all’Obelisco di Piazza Marconi per poi correre su un lungo tratto tra il palazzo della Civiltà Italiana o meglio conosciuto come Colosseo Quadrato e il palazzo dei Congressi.

La mobilità

L'arrivo delle monoposto elettriche comporterà delle modifiche alla mobilità nella Capitale specificamente nel quartiere dell’Eur palcoscenico della velocità elettrica con restrizioni che partiranno dalle 20:30 di giovedì 13 luglio fino alle 05:30 di lunedì 17 luglio. In questo arco temporale sarà vietato circolare nell’anello verde (accesso pedonale garantito a tutti) che va da viale del pattinaggio a viale Asia e la Cristoforo Colombo sarà chiusa all’Eur. Traffico deviato invece per quanto riguarda direzione Grande Raccordo Anulare e Centro. Nel primo caso si potrà svoltare in via Laurentina o pure proseguire verso il viadotto della Magliana/Viale Egeo; nell’altro caso deviazioni a partire da piazzale Venticinque Marzo su viale Oceano Atlantico/via Laurentina.

Accesso pedonale con limitazioni invece nell’anello blu. Dalle ore 20:00 di venerdì 14 luglio alle 20:00 di domenica 16 aprile potranno circolare nell’area soltanto i possessori del titolo di accesso.

Ulteriori informazioni ai cittadini saranno forniti da: ANAS, Astral, Autostrade, Strada dei Parchi e Polizia Locale di Roma Capitale per avvisare già sul GRA e sulle autostrade in penetrazione a Roma delle chiusure, WAZE per instradare gli utenti su itinerari alternativi a via Cristoforo Colombo. Saranno coinvolti nella campagna informativa del Piano della Mobilità Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità.

“Il nostro obiettivo è quello di far vivere un evento indimenticabile al pubblico, impegnandoci allo stesso tempo per continuare a essere dei buoni vicini” ha dichiarato Margot McMillen, Event Director di Formula E che sottolinea la collaborazione tra Formula E, Roma Capitale, il IX municipio e tutte realtà dell’EUR.

Notte bianca

Settimane calde per la mobilità all'Eur che vivrà sabato 16 e domenica 17 giugno la "Notte Bianca". Per l'occasione saranno chiuseal traffico, dalle 06:00 di sabato alle 06:00 di domenica viale Europa, viale Beethoven (solo direzione da viale Europa a viale America); viale America, viale Tupini. Causa queste chiusure subiranno deviazoni anche diverse linee autobus: 31, 73, 708, 712, 771, 777, 779, 780, 788, nME, n070, n705.