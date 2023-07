Formula E a Roma: strade chiuse e percorsi alternativi all'Eur

Tutto pronto all’Eur per la tappa romana della Formula E, in programma sabato 15 e domenica 16 luglio. Già a partire da giovedì, però, nel quartiere è iniziato l’allestimento del circuito, con conseguenti chiusure di strade, deviazioni e modifiche alla viabilità, alcune delle quali resteranno in vigore sino a lunedì 17.

Formula E all’Eur, le strade e gli svincoli chiusi

Dalle prime ore del mattino di giovedì è chiusa l’uscita Pontina del raccordo anulare in direzione Eur, e così resterà sino alle 12 di lunedì. Sempre da giovedì sono chiuse le rampe del viadotto della Magliana per le direzioni Laurentina viale dell’Industria e via Cristoforo Colombo in direzione centro. Chiusa anche la stessa via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra viale Asia e via del Pattinaggio, con divieto di transito all’interno del cosiddetto “anello verde”, e nel tutto compreso tra via Laurentina e viale America.

Per il traffico privato è chiuso anche il tratto da piazzale 25 marzo 1957 a viale America. L’anello pedonale blu, invece, sarà accessibile solo da personale dotato di pass o biglietto dalle 20 di venerdì 14 luglio alla domenica di gara 16 luglio (alle ore 29).

Formula E all’Eur, come muoversi

Con la Colombo chiusa, il traffico sarà deviato a partire dallo svincolo degli Oceani (viale Oceano Pacifico/viale Oceano Atlantico) a sud e dall'intersezione Colombo/Laurentina a nord.

I veicoli potranno quindi percorrere in alternativa la Roma-Fiumicino, l’itinerario Ostiense-via del Mare, la Laurentina o l’Ardeatina. Nello specifico a sud, in direzione centro, dallo svincolo degli Oceani il traffico sarà convogliato lungo viale dell’Oceano Atlantico e sulla Laurentina. A nord, all’altezza dell’intersezione Colombo/Laurentina, sarò vietata la svolta a sinistra dalla Laurentina su Colombo/gra e su viale Marconi e consentita la svolta a sinistra dalla carreggiata centrale della Colombo su via Laurentina. Consentito anche il proseguimento dalla carreggiata laterale Colombo e in direzione viale Marconi e viale Egeo.

Da via Laurentina verso viale Marconi sono previste due alternative: svolta su via Pena, via Vedana, quindi sulla Colombo e poi immissione su viale Marconi, o immissione sulla Roma Fiumicino e la successiva svolta su viale Marconi.

Formula E all’Eur, le modifiche ai bus

Dalle 20.30 del 13 luglio fino al 16 luglio, compreso il servizio notturno fino alle 5.30 del 17 luglio, le seguenti linee del trasporto pubblico vengono così modificate:

In direzione Gra: linee 30, 714 deviate su Val Fiorita/Egeo/Primati Sportivi/Tupini/Europa/Colombo; linee 170, 791, nMB, nME deviate su Laurentina/Tre Fontane/Artigianato/Arte/Europa/Colombo.

In direzione centro: linee 30, 170, 714, 791, nMB, nME deviate, su Europa/Arte/Artigianto/Tre/Fontane/Laurentina/Colombo.

Dalla notte del 17 luglio sino alla mattina del 19 luglio, saranno deviate Silla Colombo le linee notturne nMB ed nME. Sino al 19 luglio la linea 788 viene trasferita alla stazione della metro B Eur Magliana.