Fast & Furios e Race the Cure, domenica a Roma il centro è off limits: ecco le strade chiuse

Sarà un week end anomalo per il centro di Roma. Tra il set di Fast & Furious 10 e la maratona "Race for the cure" oggi e domani il cuore della città eterna sarà inaccessibile ai cittadini e ai turisti.

Domenica mattina, tra le 5 e le 11, sono in programma le riprese cinematografiche del film con Vin Diesel tra ponte Umberto e ponte Cavour: la circolazione di bus e auto sarà deviata. Sempre domenica, dalle 10 alle 14, è in programma la Roma Race for the Cure nell'area del Circo Massimo. Già da sabato sarà chiusa al traffico via dei Cerchi, tra via Ara Massima di Ercole e piazza Bocca della Verità.

Dalle 4 di domenica saranno chiuse piazza Bocca della Verità e via Luigi Petroselli. Dalle 8,30 sarà interdetto al transito l'intero percorso di gara lungo via Petroselli, piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, via Cavour, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Terme di Caracalla, via Antoniniana, largo Fioritto, piazza di Porta Capena. Le riaperture sono previste gradualmente tra le 14 e le 15,30.

Deviati i bus lungo il percorso. In occasione della manifestazione, domenica, i lavori sulla metro B saranno sospesi. La linea sarà in funzione per tutta la giornata dalle 5,30 alle 23,30. Le riprese del film numero 10 della saga sui motori sono giorni che sono sbarcate nel centro della capitale. Nelle prossime settimane il set si sposterà anche ai Castelli romani.