Sabato corteo studentesco dal Circo Massimo a Trastevere: strade chius e bus deviati

Sabato, dalle 16 alle 19, è prevista una manifestazione studentesca dal Circo Massimo a largo Bernardino da Feltre, davanti al ministero dell'Istruzione. Il corteo è organizzato in ricordo di Lorenzo Parelli, studente, morto proprio il 21 gennaio di un anno fa nell’azienda metalmeccanica dove stava svolgendo uno stage.

Previsti divieti di sosta in: piazzale Ugo La Malfa; via del Circo Massimo, tratto altezza piazzale Ugo La Malfa; largo Ascianghi; viale di Trastevere, tra via Emilio Morosini/via Induno e largo Bernardino da Feltre; largo Bernardino da Feltre; via degli Orti di Trastevere, tra largo Bernardino da Feltre e largo Antonio Ruberti; largo Antonio Ruberti.

Il corteo passerà a via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania, via della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, piazza e via di Porta Portese, via Girolamo Induno e viale di Trastevere.

Saranno deviate le linee 3Bus, H, 8Bus, 23, 30, 44, 75, 77, 81, 83, 115, 118, 160, 170, 280, 628, 715, 716, 718, 719, 775 e 781.