Riprese cinematografiche in centro: strade chiuse e bus deviati

Stop al traffico la mattina martedì 16 agosto in alcune vie del centro città per ragioni cinematografiche.

Le chiusure scatteranno in zona Monti, via Milano e via del Traforo, nel tratto compreso tra via Nazionale e via del Tritone, dalle 5 del mattino alle 12.30. Saranno dunque deviate le linee Atac che transitano in zona, la 71 e la 117, in queste modalità:

- Linea 71 proveniente da stazione Tiburtina: da via Milano, via Nazionale, piazza della Repubblica, via G. Romita, via Cernaia, via Pastrengo, via XX Settembre, largo di Santa Susanna, via L. Bissolati, via di San Basilio, piazza Barberini, via del Tritone, nel percorso di ritorno, da via del Tritone, piazza Barberini, via Barberini, largo di Santa Susanna, via E. Orlando, piazza della Repubblica, via Nazionale, via A. Depretis.

- Linea 117 proveniente da piazza di San Giovanni in Laterano: da via Milano, via Nazionale, piazza della Repubblica, via G. Romita, via Cernaia, via Pastrengo, via XX Settembre, largo di Santa Susanna, via L. Bissolati, via di San Basilio, piazza Barberini, via del Tritone, nel percorso di ritorno, da via del Tritone, piazza Barberini, via Barberini, largo di Santa Susanna, via E. Orlando, piazza della Repubblica, via Nazionale, largo Magnanapoli.

Atac informa che saranno inoltre temporaneamente sospese le fermate 70280-70281-70285-70286.