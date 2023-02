Granatieri di Sardegna onorano il Duca di San Pietro: strade chiuse e bus deviati

Strade chiuse e bus deviati venerdì mattina fra Castro Pretorio e piazza della Repubblica. Nella chiesa di Santa Maria degli Angeli la più antica unità militare d'Europa, i "Granatieri di Sardegna", celebreranno la messa in suffragio di Don Alberto Genovese, Duca di San Pietro nell'anniversario della sua morte. Sfileranno oltre 500 militari in uniforme storica

Strade chiuse e bus deviati

Un venerdì in cui è previsto lo sciopero generale di 24 ore che interesserà (dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 sino a fine servizio) bus, tram, metro e ferrovie ex concesse. A partire dalle 10:30, sino a fine cerimonia, per le celebrazioni dei Granatieri di Sardegna sono invece programmate chiusure stradali con deviazioni per alcune linee bus. Alla cerimonia è prevista la partecipazione di alte cariche dello Stato, autorità civili, militari e religiose. Come informano da RomaMobilità, dalle 9:00 di venerdì 17 febbraio saranno possibili deviazioni per le linee: H, 40, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 82, 85, 492, 170, 590 e 910. Tratto interessato dalle ore 09:00 circa alle ore 12:00 viale Castro Pretorio, piazza Indipendenza, e pizza della Repubblica.

Don Bernardino Antonio Genovese

Don Bernardino Antonio Genovese, patrizio sardo, padre di Alberto, il 10 luglio 1744, costituì in Cagliari, a sue spese, il Reggimento di Sardegna col fine di garantire la sicurezza dei coloni appena approdati sull'isola di San Pietro, prospiciente le coste sarde. Nel 1776, suo figlio donò al Reggimento 120.000 lire vecchie di Piemonte fissando l'uso della loro rendita in apposita scritta "testamentaria" per la costituzione e la successiva manutenzione della musica reggimentale, nonché per aiutare le vedove dei soldati caduti. Dispose, altresì, che venisse celebrato: "perpetuamente… Anniversario in suffragio e in memoria di esso, Sig. Duca Alberto, nel giorno anniversario della di Lui morte". La tradizione è perpetuata dai Granatieri di Sardegna discendenti in linea diretta dell'antico Reggimento di Sardegna.

I Granatieri di Sardegna

I "Granatieri", oltre ad aver partecipato alle principali missioni internazionali in cui l'esercito italiano è impegnato, concorrono tutto l’anno a garantire, insieme ad altri reparti dell’esercito, ad assicurare quotidianamente una vigile e costante presenza sul territorio della Capitale. Alle molteplici attività operative/addestrative, si aggiungono i più importanti servizi presidiari della Capitale e di alta rappresentanza presso le più importanti istituzioni nazionali.

Gli eventi in programma a Roma il 17 febbraio

Oltre allo sciopero dei trasporti e alla sfilata dei Granatieri di Sardegna sempre il 17 febbraio, dalle 10 alle 13, a piazza del Campidoglio, manifestazione politica organizzata dal fronte della gioventù comunista sullo stato dell'edilizia scolastica. Dalle 10,30 alle 13, in via Capitan Bavastro, zona Garbatella, alle spalle di via Cristoforo Colombo, davanti al Dipartimento capitolino Servizi Educativi Scolastici, al civico 94, avrà luogo una manifestazione per “chiedere più regolarizzazione degli stipendi e maggiori controlli nei bus delle aziende private”.