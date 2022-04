Via Crucis al Colosseo, venerdì dalle ore 13 deviazioni bus e chiusura fermata metro

Sarà il primo grande evento religioso, a Roma, dopo la fine dell'emergenza sanitaria. Venerdì, dalle 21, Papa Francesco celebrerà al Colosseo la Via Crucis alla presenza dei fedeli. Severe, comunque, le misure di sicurezza con aree concentriche attorno al Colosseo e controlli per l’accesso.

Entro le 13 di venerdì, sarà delimitata l’area di rispetto, compresa tra piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, largo Agnesi, via Nicola Salvi, via degli Annibaldi, via del Colosseo, via Vittorino da Feltre, largo Peikov, via del Fagutale e le aree archeologiche del Palatino e dei Fori Imperiali.

A quest’area si accederà solo dai varchi di pre-filtraggio a largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi/via Frangipane, piazza del Colosseo/via Claudia e via di San Gregorio/via dei Cerchi. All’interno dell’area di rispetto, sarà delimitata anche un’area di massima sicurezza.

Tutto questo avrà effetti sulla viabilità. Dalle prime ore di venerdì, entreranno in vigore i divieti di sosta sulle strade che delimitano l’area di rispetto e poi in via in Miranda, via del Tempio della Pace (Fori Imperiali-Colosseo), via delle Terme di Tito, via del Monte Oppio.

Entro le 13 di venerdì, chiuderanno al traffico via degli Annibaldi, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna (dal Colosseo a San Gregorio), via di San Gregorio (da Celio Vibenna a Porta Capena) e via Cavour in direzione Fori Imperiali da largo Venosta a largo Corrado Ricci. Sino alle 15, via di San Gregorio e via Celio Vibenna resteranno transitabili da Porta Capena verso il Colosseo.

Inevitabili i cambiamenti per il trasporto pubblico. Dalle 13, previste deviazioni per le linee 3Bus, 51, 75, 81, 85, 87, 117 e 118. Sempre dalle 13 e sino a fine esigenza è prevista la chiusura, sulla metro B, della stazione Colosseo.