Le strade chiuse e i bus deviati a Roma sabato 11 e domenica 12 giugno

Weekend di grandi eventi per Roma, il gran caos è annunciato. Sabato si comincia con il Roma Pride, poi due serate sold out per Vasco Rossi e il Grand Prix storico delle auto. Senza contare che domenica anche i romani saranno chiamati al voto per il referendum. In tutto sono 48 ore di chiusure, divieti e caos sulle strade di Roma.

Il Roma Pride

Sabato pomeriggio in Centro torna il Roma Pride edizione 2022. La manifestazione, 'Peace & Love' per chiedere la piena uguaglianza di diritti, sfilerà da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali/piazza Venezia. Divieti di sosta, oltre che nei punti di partenza e arrivo, anche sui via Liberiana.

Diecimila partecipanti e 15 carri allegorici, il corteo Peace&Love percorrerà dalle 16 via Cavour, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana e piazza del Colosseo. Prime chiusure dalle 13,30 in piazza della Repubblica, mentre l'arrivo a via dei Fori Imperiali e le prime riaperture al traffico sono previste per le 19,30 tranne su via Cavour che resterà chiusa tra largo Venosta e largo Corrado Ricci. La conclusione della manifestazione è prevista per le 21.

Tra le 13,30 e le 21 saranno deviate le linee C2, C3, H, 3Nav, 5, 14, 16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714 e 910.

Concerto di Vasco

Sabato e domenica, c'è il doppio concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo. Sul fronte della viabilità, sono previsti divieti di sosta su via dei Cerchi (tra via di San Gregorio e via dell'Ara Massima di Ercole) e via del Circo Massimo (tra viale Aventino e piazzale Ugo La Malfa). Dalle 17 di sabato invece saranno chiuse via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello. Nel piano della viabilità, modifiche anche per i parcheggi dei bus turistici al Circo Massimo che non saranno disponibili dalle 20 del 10 giugno e sino a cessate necessità del 13 giugno.

Le altre starde chiuse di sabato 11 giugno

Sabato Gran Galà della moda a Ostia. Previste chiusure al traffico su corso Regina Maria Pia (tra via Vannutelli e via Angelo Celli e tra piazza Regina Pacis e via dei Navicellari). Le linee di bus 06 e 062 saranno deviate su viale Paolo Orlando e via Pietro Rosa. Primo Grand Prix Storico di Roma in via dei Fori Imperiali dalle 11 alle 14. La strada sarà chiusa dalle 7 alle 21. Le linee bus di solito in transito su via dei Fori Imperiali saranno deviate anche su altri tratti del loro percorso per la contemporanea chiusura delle strade intorno al Circo Massimo. Dalle 20 alle 21, nell’area pedonale di piazza della Bocca della Verità, manifestazione in occasione della campagna contro le molestie sui mezzi pubblici.

Domanica 12 il referendum

Domenica, 12 giugno, si voterà per cinque referendum abrogativi sulla giustizia. Tra i quesiti su cui gli elettori saranno chiamati ad esprimersi, quello per limitare la custodia cautelare, quello sulla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri e quello per l’abrogazione della legge che vieta la candidatura a cariche pubbliche a chi ha condanne penali definitive. Roma Capitale ha istituito un servizio di trasporto ai seggi per gli elettori con disabilità. Gli interessati possono telefonare ai numeri 06/67692540 - 06/67692541. I numeri sono attivi sino a sabato dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20, domenica, dalle 7 alle 23. Gli interessati dovranno inoltre avere con sé attestazione medica e certificato di accompagnamento A.S.L.

Maratona

Gara podistica a Casal Monastero. Dalle 7 alle 11 circa, la linea di bus 404, in arrivo da Rebibbia, sarà limitata in via Belmonte in Sabina. Non raggiungerà, quindi, il capolinea di via San Giovanni in Argentella e salterà 12 fermate: 2 a via San Giovanni in Argentella, 3 a viale Ratto delle Sabine, 2 a viale della Torre di Pratolungo, e una rispettivamente a via Crescenzio Conte di Sabina, via Nomentum, via Troilo il Grande, via Corniculum e via di Sant'Alessandro.

Chiusure a Porta Portese

Nei festivi, nella zona di Porta Portese, deviazione per le linee di bus 170, 719 e 781. Le linee 170-781 non transitano in via degli Orti di Cesare e vie Porta e Pascarella. Sono deviate in via Rolli e via degli Stradivari. La 170 direzione Termini e la 781 direzione piazza Venezia, saltano le fermate numero 70934, 72045 e 72046; effettuano invece le fermate numero 77706 e 77707; in direzione Agricoltura e Scarperia, saltano le fermate 72075 e 70951, effettuano la fermata 77709. La 719 non transita su via Porta e via Pascarella. Devia per via degli Orti di Cesare, via Rolli e via degli Stradivari. In direzione Partigiani, salta le fermate 72045 e 72046; effettua invece le fermate 70951, 77706 e 77707; in direzione Candoni, salta la fermata 72075, effettua la numero 77709.