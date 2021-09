Maratona di Roma, domenica 19 settembre la gara: 13 quartieri coinvolti. Strade chiuse e modifiche a 72 linee bus

Domenica 19 settembre, torna l'appuntamento con la maratona di Roma. La gara quest'anno inizierà prima e si svolgerà a partire dalle 6,45. La partenza e l'arrivo saranno in via dei Fori Imperiali, mentre il percorso di 42 km e 195 metri si snoderà tra 13 quartieri. Coinvolti dall'evento, che torna dopo lo stop forzato per il Covid, tredici quartieri.

Il centro storico, Ostiense, Marconi, Portuense, Testaccio, San Pietro, Borgo, Prati, Della Vittoria, Campi Sportivi, Parioli, Villaggio Olimpico e Flaminio. Sul fronte della viabilità e dei trasporti, previste chiusure al traffico e deviazioni bus. In particolare, le prime chiusure al traffico scatteranno, già dalla notte tra sabato e domenica, oltre che su via dei Fori Imperiali anche in via di San Gregorio e via Celio Vibenna. Dalle 5,45 di domenica si estenderanno lungo tutto il percorso interessato dall'evento e dureranno sino alle 14,30 circa.

Sospese 9 linee bus, altre nove deviate e 54 limitate

Complessivamente, saranno modificate 72 linee buss. Temporaneamente sospese 9 linee (2, 30, 40, 64, 70, 77, 280, 628 e 715); altre 9 saranno deviate su itinerari alternativi (23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3), mentre altre 54 linee saranno limitate (3, 8, 19, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990, C6, C8 e H).

Per quel che riguarda le 9 linee temporaneamente sospese, lo stop al servizio sarà con queste modalità: la linea 2 sarà sospesa tra le 6,30 e le 12,45; la 30, da inizio servizio e sino alle 14; la 40, dalle 6 alle 14,30; la 64, dalle 6 alle 13; la 70, dalle 6 alle 14,30; la 77, da inizio servizio alle 9,40; la 280, da inizio servizio alle 13; la 628, da inizio servizio alle 14; la 715, da inizio servizio alle 14,30.

Il percorso

Dopo la partenza dai Fori Imperiali, la gara proseguirà tra piazza Venezia, via del Teatro Marcello, poi il Circo Massimo e Piramide. Poi il percorso si snoderà tra Ostiense-Marconi, piazzale della Radio, Testaccio. Si continua quindi sui lungotevere sino a raggiungere via della Conciliazione e San Pietro e poi ancora Borgo e Prati. Si raggiungerà poi la zona del quartiere Della Vittoria, dell'Acqua Acetosa, di Campi Sportivi, della Moschea, di viale Parioli e del Villaggio Olimpico. Si passerà per il quartiere Flaminio per poi tornare in centro, da via del Corso, e da lì proseguire la gara "toccando", tra le altre, piazza Navona e largo di Torre Argentina, per poi tornare nell'area dei Fori Imperiali.

L'allestimento della gara

Per lasciare spazio all'allestimento delle strutture, via dei Fori Imperiali sarà isola pedonale, tra largo Corrado Ricci e piazza del Colosseo, già a partire dalle 14 di sabato 18 settembre. Domenica come di consueto nei festivi la strada sarà interamente pedonalizzata. Nella notte tra sabato e domenica chiusure anche su via Celio Vibenna e via di San Gregorio. Deviate su percorsi alternativi le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Sabato notte cambieranno strada anche la n3d e la nMB.

Strade chiuse e deviate a Roma domenica 19 settembre

Tante le modifiche al traffico. La riduzione della carreggiata sarà attiva in via Valco di San Paolo, lato destro carreggiata in direzione viale Guglielmo Marconi; in viale Guglielmo Marconi, largo Tommaso Edison e Ponte Marconi, corsia di destra, da via valco di San Paolo al confine col territorio del XI Municipio. Chiusura al transito veicolare di: via Cristoforo Colombo, laterale da via Marco Polo a circonvallazione Ostiense; circonvallazione Ostiense, da via Cristoforo Colombo a via Ostiense; via Ostiense, carreggiata preferenziale, da circonvallazione Ostiense al Sepolcreto; via Ostiense, da viale Giustiniano Imperatore a circonvallazione Ostiense; via Ostiense, da viale Giustiniano Imperatorea a via valco di San Paolo; via valco di San Paolo, semicarreggiata da via Ostiense a viale Guglielmo Marconi; viale Guglielmo Marconi, piazzale Tommaso Edison e Ponte Marconi, corsia di destra, da via valco di San Paolo al confine col territorio del Municipio XI.

Inversione del senso unico di marcia della complanare alla via Ostiense, nel tratto compreso tra via Giulio Rocco e via Giuseppe Libetta. Modifiche anche in via Portuense, in corrispondenza dell'ingresso del fornice ferroviario corsia centrale destra, direzione via Giovanni Volpato senso vietato per i veicoli provenienti da via Ettore Rolli; via Portuense in corrispondenza dell'uscita dal fornice centrale corsia di sinistra del ponte ferroviario direzione via

Orti di Cesare, per i veicoli provenienti da via Volpato obbligo di svolta a sinistra.

Divieto di fermata a Roma domenica 19 settembre

Non solo strade chiuse. Divieto di fermata e parcheggi tolti in viale delle Terme di Caracalla e via Antonina. Istituzione del divieto di fermata o sosta con rimozione anche in circonvallazione Ostiense, lato destro, da via Cesare Candeo a via Manfredo Camperio; in via Ostiense, lato sinistro, da viale Giustiniano Imperatore a via Giulio Rocco; sul lato destro, da viale Giustiniano Imperatore al civico 267; sul lato destro da altezza civico 193/c a via Giulio Rocco; sul lato sinistro, da largo Beato Placido Riccardi (altezza via Tessalonica) a viale Ferdinando Baldelli; sul lato destro, da largo Beato Placido Riccardi a via valco di San Paolo; in via valco di San Paolo, lato destro, da via Ostiense a viale Marconi e viale Marconi, lato destro, da via valco di San Paolo a piazzale Tommaso Edison.



Domenica, fino al termine della manifestazione, l'istituzione della seguente disciplina di traffico in via Portuense: nel tratto compreso tra il fornice del ponte ferroviario e l'intersezione con via angelo bellani, divieto di fermata sul lato destro, divieto di transito; via ettore Rolli: nel tratto compreso tra l'intersezione con via Angelo Bellani e l'intersezione con via degli Stradivari con divieto di fermata lato destro direzione largo Alessandro Roja, restringimento della

carreggiata lato destro stessa direzione, divieto di transito; via degli Stradivari: nel tratto compreso tra l'intersezione con via Ettore Rolli e l'intersezione con lungotevere degli Artigiani, divieto di fermata sul lato destro in direzione del ponte, restringimento della carreggiata lato destro stessa direzione edivieto di transito; Ponte Testaccio: nel tratto compreso tra l'intersezione con lungotevere degli artigiani e l'intersezione con largo Giovanni Battista Marzi, divieto di fermata sul lato destro in direzione largo marzi, restringimento della carreggiata, divieto di transito;

Divieto di fermata anche in lungotevere in Sassia, via della Conciliazione, piazza città Leonina, via di Porta Angelica, via Crescenzio, piazza Cavour, viale Giulio Cesare, via Fornovo, viale delle Milizie, via della Giuliana, piazzale Clodio, via Giuseppe Mazzini, piazza Bainsizza, viale Carso, largo Generale Gonzaga del Vodice, via Achille Papa, via Marcello Prestinari, piazza Monte Grappa e lungotevere della Vittoria.