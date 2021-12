Tre manifestazioni, lavori e Roma-Inter: strade chiuse e decine di linee bus deviate nel week end

Tre manifestazioni, lavori sulla linea del tram, Roma-Inter e la pedonliazzazione di via dei Fori Imperiali. Sarà un week end strade chiuse e bus deviati, quello del 4 e del 5 dicembre a Roma.

Manifestazione Cobas Usb

Dalle 15 alle 19, andrà in scena la manifestazione dei Cobas-Usb da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto contro la politica economica del Governo. Prevista la partecipazione di circa 3 mila persone: percorreranno viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Al passaggio del corteo si renderanno necessarie le deviazioni/limitazioni delle linee: H, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649, 714, 910. In caso di ulteriori provvedimenti di chiusura di piazza Venezia, via del Corso, via del Plebiscito, viale del Teatro Marcello, via Cesare Battisti, sono possibili ulteriori deviazioni/limitazioni per le linee 30, 44, 46, 62, 63, 80, 81, 83, 119, 160, 492, 628, 715, 716, 781, 916.

Manifestazione per il diritto all'Abitare

Dalle 15 alle 17, in piazza dell’Esquilino, nell’area compresa tra via Cavour e l’Obelisco, manifestazione del Movimento per il Diritto all'Abitare. I partecipanti successivamente si uniranno al corteo indetto da Cobas Confederata, Cub Confederata, USB. All’iniziativa è prevista la partecipazione di 200 persone. Dalle 8 scatteranno i divieti sosta in piazza dell’Esquilino, nel tratto tra via Cavour e via di Santa Maria Maggiore ed il tratto tra via Cavour e via dell’Esquilino. Sempre dalle 15 alle 17, manifestazione contro le politiche economiche del Governo anche al Circo Massimo.

Roma Inter

Alle 18 allo stadio Olimpico, invece, è in programma la sfida Roma-Inter. Sul fronte della viabilità previsti divieti di sosta nell'area del Foro Italico. Per quanti volessero raggiungere lo stadio utilizzando il trasporto pubblico, ricordiamo che l’Olimpico è servito dalle linee 2 (piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A-piazza Mancini), 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.

Lavori a Trastevere e Fori imperiali pedonali

Per lavori sullo scambio tranviario tra viale Trastevere e via Induno, sabato le linee 3 e 8 viaggeranno con bus navetta sostitutivi lungo tutto il percorso Valle Giulia-stazione Trastevere e Casaletto-piazza Venezia.

La domenica via dei Fori Imperiali è ancora isola pedonale, con la deviazione delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra sabato e domenica si sposta la nMB.