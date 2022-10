Le strade chiuse a Roma il 29 e il 30 ottobre

Strade chiuse e bus deviati a Roma sabato 29 e domenica 30 ottobre. Domani in città per due manifestazioni sono attese oltre tremila persone. Dalle 9 alle 13, per una manifestazione sindacale a piazza del Popolo sull'attuale stato della sanità pubblica. Attese 1.500 persone. Divieti di sosta su: piazza del Popolo; le rampe di viale Gabriele D’Annunzio che portano a piazza del Popolo; le rampe che da piazza del Popolo portano a via Ferdinando di Savoia.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, manifestazione di studenti iraniani a piazza di Porta San Giovanni. Attesa la partecipazione di 2mila persone. Possibili deviazioni per le linee 3, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590 e 792.

Domenica nel quartiere Giuliano-Dalmata, dalle 9 alle 11 è in programma la "Corsa del ricordo 2022", manifestazione sportiva promossa dall'Asi con partenza e ritorno in via Oscar Senigaglia e passaggio lungo via Laurentina, via dei Corazzieri, via Zillotto, via de Suppè, via Gaurico, via Fratelli Laurana, via della Divisione Torino, via Ghetaldi, via Biondi, piazza Cerva, via Gigante, via dei Genieri, via degli Arditi, via dell’Esercito, via dei Genieri, via dei Bersaglieri, via della Cecchignola e via di Tor Pagnotta. Possibili limitazioni o deviazioni per le linee 72, 74, 723 e C11. Deviate le linee 218, 721, 762, 763L e 789F.

Al Portuense, dalle 10, l'evento sportivo "Corri con Chiara per la ricerca". Le strade interessate dalla manifestazione saranno via Filippo Tajani, via Anselmo Ciappi, via Amilcare Cucchini, via Giuseppe Belluzzo, via Ettore Paladini e via Nicola Pellati. La linea di bus 710, in direzione del capolinea di via Lenin, sarà deviata su viale di Vigna Pia, saltando due fermate su via Belluzzo, due su via Leonardo Greppi e una a via Portuense.

Dalle 18 all'Olimpico Lazio-Salernitana, per la dodicesima giornata del campionato di serie A. Previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nelle strade intorno al Foro Italico già diverse ore prima della partita. Attenzione alla segnaletica. Per i tifosi della Lazio con il biglietto per la gara, ci sono aree di parcheggio dedicate nelle zone di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Per questa partita, divieto di sosta previsto dalla Questura anche sul lungotevere della Vittoria, da piazzale Maresciallo Giardino a via Timavo.

Sempre il 30 ottobre, dalle 6 fino a fine servizio, a Ostia, per le “Feste d’Autunno”, verrà chiusa al transito, in entrambi i sensi di marcia, via delle Baleniere, nel tratto compreso tra viale Vasco de Gama e via delle Antille. Saranno deviate le linee bus 04, C4, C13. La domenica via dei Fori Imperiali sarà ancora isola pedonale, con la deviazione delle linee di bus lì normalmente in transito: 51, 75, 85, 87, 118 e, nella notte tra sabato e domenica, nMB.