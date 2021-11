Corteo contro la violenza sulle donne, attese 50mila persone. Deviate 34 linee bus e chiusa metro San Giovanni

Sabato, 27 novembre, dalle 14 alle 20 è in programma a Roma la manifestazione nazionale da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni contro la violenza maschile sulle donne e di genere, indetta dell'Associazione "Non una di meno". Il corteo si snoderà lungo via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio e via Emanuele Filiberto.

Sono attese 50mila persone. Ecco perché ci saranno chiusure e deviazioni al traffico. In particolare, per quanto riguarda il trasporto pubblico, saranno deviate o limitate le linee 3, 5, 14, 16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 117, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714, 792 e 910, C2, C3 e H. La Questura ha richiesto la chiusura, dalle 15, della stazione metro A di San Giovanni.