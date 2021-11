Venerdì e sabato cortei contro il Green Pass e la discarica di Roncigliano: strade chiuse e bus deviati

Due giorni di proteste a Roma, tra venerdì 19 novembre e sabato 20. In città, tra studenti, residenti e cittadini contrari al Green Pass, complessivamente sono attese almeno quattro migliaia di persone. Cortei e sit in che comporteranno però una serie di limitazioni al traffico, con deviazioni bus. Si inizierà venerdì mattina quando tra le 10 e le 14, è in programma un corteo studentesco da Piramide a Trastevere, davanti al Ministero dell’Istruzione di largo Bernardino da Feltre, passando lungo via Marmorata, via di Porta Portese e via Induno.

Saranno possibili temporanee modifiche alle linee H, 3, 23, 30, 44, 75, 77, 83, 170, 280, 715, 716, 718, 719, 769, 775 e 781. Sabato invece, la mattina (dalle 10,30 alle 13,30) sit-in a Bocca della Verità organizzato da comitato “no discarica di Roncigliano”. In caso di chiusure su via dei Cerchi e piazza Bocca della Verità, saranno deviate le linee bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

Il pomeriggio, tra le 16 e le 20, manifestazione dei 'No Green Pass' al Circo Massimo. Previsti, già diverse ore prima della manifestazione, divieti di sosta su via del Circo Massimo; via dell’Ara Massima di Ercole, lato Circo Massimo; via dei Cerchi; piazzale Ugo La Malfa. Possibili chiusure al traffico e deviazioni. In particolare, in caso di chiusure su via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, via di Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli, saranno deviate le linee bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

Sempre sabato, dalle 17 alle 20, corteo per "commemorare le vittime della transfobia del mondo" da piazza della Repubblica a piazza Vittorio, percorrendo il seguente itinerario: via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, Largo Brancaccio, via dello Statuto. Modifiche per le linee 5, 14, 16, 40 , 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 117, 170, 360, 590, 649, 714, 910, C3, H, 170, 360, 590, 649, 714, 910, C3, H.