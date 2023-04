Domenica mattina si corre l'Appia Run: strade chiuse e bus deviati

Domenica 16 aprile, tra le 9 e le 11,45, si correrà la ventiquattresima edizione dell'Appia Run, manifestazione podistica dedicata alla "Regina delle strade", ovvero l'Appia Antica. Partenza e arrivo saranno alle Terme di Caracalla. Prevista una gara competitiva sulla distanza di 13 chilometri (partenza ore 9 ) e una corsa amatoriale di 5 km (il via sarà alle 9,30). Rimandata al 29 aprile, per allerta meteo, l'iniziativa dedicata ai più piccoli, il "Fulmine dell'Appia" che era in programma per la giornata di sabato.

I bus deviati

Per quel che riguarda il trasporto pubblico, durante la gara saranno deviate le linee Atac 30, 118, 160, 628 e 715. Per le linee 671, 714 e 792 possibili rallentamenti tra le 9 e le 9,30, ovvero al passaggio dei podisti tra Caracalla e piazzale Numa Pompilio. Deviazione, infine, per la linea di Roma Tpl 218.

Nei dettagli:



LINEA 30, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 11.45

- Direzione Clodio: da via Cristoforo Colombo altezza circonvallazione Ostiense devia in circonvallazione Ostiense, via Benzoni, via Mattucci, via Ostiense, Piramide, percorso normale da via Marmorata



LINEA 118 DALLE ORE 7.15 ALLE ORE 11.30

- Nella tratta via Appia Pignatelli-piazza Venezia devia in: via Appia Pignatelli, via dell'Almone, via Appia Nuova, piazzale Appio, San Giovanni metro A/metro C, piazza San Giovanni in Laterano, via dell'Amba Aradam, via della Navicella, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia, via della Navicella, via dell'Amba Aradam, piazza San Giovanni in Laterano, San Giovanni metro A/metro C, piazzale Appio, via Appia Nuova, via dell'Almone, via Appia Pignatelli



LINEA 160 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.45

- Direzione Flaminio: da via Cristoforo Colombo altezza circonvallazione Ostiense devia in circonvallazione Ostiense, via Benzoni, via Mattucci, via Ostiense, Piramide, viale della Piramide Cestia, piazza Albania, via di Santa Prisca, via delle Terme Deciane, percorso normale da via del Circo Massimo

- Direzione Caduti della Montagnola: da via del Circo Massimo devia in viale Aventino, vi della Piramide Cestia, Piramide, via Ostiense, viale Marco Polo, percorso normale da via Cristroforo Colombo



LINEA 628 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 11.45

- Direzione piazza Cesare Baronio: da via del Circo Massimo devia in piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia, via della Navicella, via dell'Amba Aradam, piazza San Giovanni in Laterano, San Giovanni metro A/metro C, piazzale Appio, via Magna Grecia, piazza Tuscolo, via Britannia, via Concordia, percorso normale da piazza Zama



LINEA 715 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.45

- Direzione piazza Venezia: da piazzale Ostiense, devia in viale della Piramide Cestia, piazza Albania, percorso normale da via di Santa Prisca

- Direzione Tiberio Imperatore: da via di Santa Prisca devia in piazza Albania, viale della Piramide Cestia, Piramide, percorso normale da via Ostiense



LINEE 671-714-792 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 9.30

previsti rallentamenti e momentanee interruzioni al passaggio dei corridori

Le strade chiuse domenica 16 aprile

Oltre all'Appia Antica, e a viale delle Terme di Caracalla, le altre strade coinvolte dalla manifestazione di domenica saranno: via di Porta San Sebastiano, viale delle Mura Latine, via di Cecilia Metella, via Appia Pignatelli, via della Caffarella, via di Porta Ardeatina, un tratto di Colombo, via Cilicia, viale Marco Polo, via Odoardo Beccari, via Guerrieri, viale Giotto e viale Guido Baccelli. Le prime chiusure scatteranno dalle 7, su viale delle Terme di Caracalla. A seguire i divieti di transito che coinvolgeranno dei tratti delle strade interessate dalla gara.

I divieti di sosta

Sempre nell'area di Caracalla, i primi divieti di sosta scatteranno da venerdì e interesseranno l'area di largo delle Vittime del Terrorismo. A seguire si estenderanno lungo la carreggiata destra di viale delle Terme di Caracalla, nel tratto tra largo delle Vittime del Terrorismo e largo Cavalieri di Colombo, compreso lo slargo davanti allo stadio Nando Martellini.