Mezza maratona di Roma, domenica 7 novembre strade chiuse e bus deviati

Nuova data, domenica 7 novembre 2021, nuovo percorso tra le meraviglie del centro storico di Roma: è la Rome21k, l'evento di running organizzato dal Forhans Team, storico promotore della Roma by Night, la mezza maratona in notturna di cui la gara del 7 novembre raccoglie l'eredità spostandosi di orario. La partenza della Rome21k è fissata per le ore 8.30 da Via dei Fori Imperiali e il tracciato si snoderà dentro il cuore della Capitale attraversando, tra i luoghi più noti, Piazza Venezia, Piazza Bocca della Verità, Via di Porta Castello con vista di Piazza San Pietro, i tratti centrali dei Lungotevere, Piazza Augusto Imperatore, Piazza di Spagna, Via del Corso fino all'arrivo in Via dei Fori Imperiali con vista sul Colosseo.

Previste chiusure al traffico e deviazioni per le linee del trasporto pubblico. Tra le strade interessate dal passaggio dei podisti, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, Bocca della Verità, via dei Cerchi e Porta Capena, viale Aventino e via Marmorata, il lungotevere da piazza di Monte Savello a Ponte Vittorio, via San Pio X, via della Traspontina, via Crescenzio, via Cola di Rienzo, piazza e ponte Cavour, via Vittoria Colonna, piazza Mazzini, via Oslavia, i lungotevere Oberdan, Della Vittoria, Cadorna, Flaminio, Thaon di Revel, ponte Duca D'Aosta, Salvo D’Acquisto e Acqua Acetosa. E poi ancora viale della XVII Olimpiade, viale Tiziano, piazzale delle Belle Arti, il lungotevere delle Navi e Arnaldo da Brescia (il sottopasso), Passeggiata di Ripetta, piazza Augusto Imperatore, via del Corso.

Le prime chiusure , per gli allestimenti, scatteranno alle 14 di sabato su via dei Fori Imperiali. Saranno quindi deviate le linee di bus 51, 75, 85, 87, 117 e 118. Di notte si sposta la nMB.

Domenica poi, durante la gara, saranno sospesi i capolinea di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, Monte Savello, lungotevere Marzio, via Paola e via della Traspontina, piazza Pia, piazza Mancini, piazza Cavour, viale Giuseppe Volpi e viale della XVII Olimpiade. Saranno deviate o limitate 57 linee tra bus e tram: H, 8, 19, 23, 30, 34, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 98, 115, 118, 160, 170, 180, 190, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 716, 781, 870, 881, 910, 911, 913, 916, 982, 990, C2 e C3. Sospesi, invece, i collegamenti 2 (dalle 7,40 alle 10,40), 40 e 64 (dalle 7,10 alle 11,30), 70 (dalle 6,30 e sino a cessate esigenze).

Per quanto riguarda, invece, i collegamenti della Roma Tpl, durante la manifestazione sportiva la 982, diretta a viale della XVII Olimpiade, sarà limitata a piazza Risorgimento; la 226, verso piazza Mancini, si fermerà a viale di Tor di Quinto altezza largo Maresciallo Diaz.