Domenica 6 marzo si corre la Roma-Ostia, le strade chiuse: 27 linee bus deviate

Domenica 6 marzo si correrà la Roma Ostia. Anche per l'edizione del 2022, la numero 47, sarà confermato lo stesso tracciato del 2021, per il quale erano state introdotte alcune modifiche rispetto alle precedenti edizioni. In particolare, sono stati eliminati gli ultimi metri di "andirivieni" prima del traguardo. Metri guadagnati nella prima parte del percorso, quella che si snoda all’interno del quartiere EUR.

Una variazione ampiamente rodata e ben sperimentata dai partecipanti proprio lo scorso ottobre, con ottimi feedback di natura tecnica e nei riscontri cronometrici, forniti sia dagli e?lite runner sia dalle migliaia di amatori che hanno preso parte alla gara. Apprezzata, in particolare, la location della nuova finish line, posta direttamente sul piazzale della Rotonda, con una suggestiva vista sul mare.

Resta invariato il posizionamento della linea di partenza, nelle immediate vicinanze del Palalottomatica e le modalita? di svolgimento della stessa: la partenza sara? articolata in 4 diverse onde seguendo, con scrupolosa attenzione, le direttive dalla FIDAL relative allo svolgimento delle corse su strada. Si parte alle 9.00 con la prima onda, fino alle 9.30 per la quarta.

Il percorso

La corsa si svolgerà sul seguente percorso: via Cristoforo Colombo direzione Roma centro (altezza Palalottomatica) contromano, via Cristoforo Colombo fino all’intersezione con viale Europa, viale Europa, viale Umberto Tupini, piazza Mustafà Kemal Atarturk, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, via della Tecnica, viale dei Primati Sportivi, viale dell’Oceano Pacifico, via Cristoforo Colombo direzione Ostia, arrivo a piazzale Cristoforo Colombo.

Le chusure

Questo il programma: all'1 della notte tra sabato e domenica, inizio allestimento delle strutture nella zona di partenza con chiusura al traffico di via Cristoforo Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico, ed inizio allestimento strutture nella zona di arrivo in piazzale Cristoforo Colombo e lungomare Amerigo Vespucci.

Alle ore 8 partenza della gara di 21,097 km; ore 11 termine dello smontaggio delle strutture nella zona di partenza e riapertura al traffico veicolare di via Cristoforo Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale America e viale dell’Oceano Pacifico; ore 12:30 termine della manifestazione sportiva; ore 15 termine smontaggio strutture nella zona di arrivo in piazzale Cristoforo Colombo e lungomare Amerigo Vespucci e riapertura al traffico veicolare.

Le linee che subiranno modifiche

Modifiche per le linee 06, 014, 016F, 070, 30, 31, 73, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 779, 780, 788, 791, C7, C13.